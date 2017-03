Generaldebatte Landtag diskutiert über Rekordhaushalt

Im Landtag von Sachsen-Anhalt wird zur Stunde über den Doppelhaushalt für die Jahre 2017 und 2018 debattiert. Für die Abgeordneten ist das der Beginn eines langen Tages im Plenum: Allein für die Generaldebatte zu Haushaltsbegleitgesetz, Haushaltsgesetz und die Änderung des Tilgungsplans sind 240 Minuten – also vier Stunden – eingeplant.

Der Doppeletat enthält ein Rekordvolumen von mehr als 22 Milliarden Euro. Er sieht unter anderem eine bessere finanzielle Ausstattung von Kommunen vor. Auch für Polizei, Lehrer und Landesstraßen haben CDU, SPD und Grüne in ihrem ersten gemeinsamen Haushalt mehr Geld eingeplant. Allein im laufenden Jahr wollen die Koalitionspartner 300 Millionen Euro mehr ausgeben als noch im vergangenen Jahr. Insgesamt sind für 2017 Ausgaben von 11,22 Milliarden Euro, für 2018 Ausgaben von 11,33 Milliarden Euro eingeplant.

Schröder: "Finanzpolitischer Frühling"

Für die Landesregierung sagte Sachsen-Anhalts Finanzminister André Schröder (CDU) am Freitag, es sei gut, dass die schwarz-rot-grüne Koalition den Doppelhaushalt nun beschließe. "Mit Ihrem Beschluss beenden Sie den Winterschlaf des Nothaushalts und läuten den finanzpolitischen Frühling mit allen Wachstumskräften für dieses Land ein", so Schröder. Seinen besonderen Dank sprach Schröder dem Vorsitzenden des Ausschusses für Finanzen, Olaf Meister (Bündnis 90/Die Grünen), aus. Er habe den Ausschuss "souverän" geleitet, sagte der Minister.

Finanzminister André Schröder lobte den Haushalt am Freitag im Landtag. Bildrechte: IMAGO Schröder sprach von drei zentralen Aspekten, die der Etat mit sich bringe. "Zum einen sind alle prioritären Maßnahmen des Koalitionsvertrages vollständig ausfinanziert", sagte er. Die kommunale Finanzausstattung werde deutlich verbessert, für Polizei und Sicherheit würden 30 Millionen Euro mehr als zuvor investiert. Auch Digitalisierung und soziale Arbeit würden vorangetrieben. Eine zweite Botschaft sei, dass alle finanzpolitischen Ziele der Koalition umgesetzt würden. So seien keine neuen Schulden aufgenommen worden.

Die dritte Botschaft sei, dass es mehr eigenfinanzierte Investitionen gebe und eine höhere Steuerdeckung zu verzeichnen sei. "60 Prozent von jedem ausgegebenen Euro erwirtschaften wir selbst", so Schröder. Zwar erreiche das noch nicht den Bundesschnitt von 75 Prozent. Aber man sei auf einem guten Weg. "Die Richtung stimmt." Schröder machte außerdem auf den Schuldenabbau aufmerksam. Rechnerisch baue das Land täglich 300.000 Euro Schulden ab – was einem Schuldenabbau von 325 Millionen Euro bis Ende 2018 entspreche.

Kritik von der AfD-Fraktion

Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Robert Farle, kritisierte eine "bodenlose Aufblähung des Stellenhaushalts" im vorliegenden Haushalt. Bildrechte: dpa Für die AfD-Fraktion sagte Robert Farle, er sei beinahe geneigt, den Haushalt positiv zu bewerten. Finanzminister Schröder habe eine überzeugende Rede gehalten. "Es gibt aber doch einige Kritikpunkte", erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion. So bemängelte er, dass die Regierung auf Rücklagen aus der Steuerschwankungsreserve zurückgreife.



Damit würden die Rücklagen für schlechte Zeiten "dicht gemacht". "Das ist dramatisch, weil wir nicht wissen, was die Zukunft bringt", sagte Farle. Der Haushalt sehe schön aus – er könne aber auf Kosten künftiger Generationen "tönerne Füße" bedeuten. Farle sagte, von Nachhaltigkeit und Zukunftsperspektiven sei in dem vorgelegten Etat nichts zu sehen. Auch würden die Interessen der Bevölkerung nur unzureichend widergespiegelt. Die AfD-Fraktion werde den Haushalt deshalb ablehnen.

Farle verwies auf einen Änderungsantrag seiner Fraktion. Darin liege der Schwerpunkt auf der Bekämpfung von Kinder- und Altersarmut. Die eingesetzte globale Minderausgabe bezeichnete er als "haushalterischen Trick". Sie verletze haushaltspolitische Grundsätze. Als globale Minderausgabe wird eine Verfügungsbeschränkung im Haushalt bezeichnet. Sie ersetzt gezielte Ausgabenkürzungen und überlässt es der Regierung, die pauschale Ausgabenkürzung innerhalb eines Etats zu erwirtschaften.

Pähle: "Zurück aus Land der Mythen"

SPD-Fraktionschefin Katja Pähle sagte, ihre Fraktion bekenne sich zur Leuchtturmfunktion der Hochschulen in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Für die SPD sagte Fraktionsvorsitzende Katja Pähle im Anschluss, sie wolle nach der Rede von Robert Farle zurückkommen aus dem "Land der Mythen, Unterstellungen und Verschwörungstheorien". Exemplarisch für den Gestaltungsansatz ihrer Partei sei etwa die Grundfinanzierung der Hochschulen. "Wir bekennen uns zur Leuchtturmfunktion der Hochschulen für Sachsen-Anhalt", sagte Pähle. Diese sei durch nichts anderes zu ersetzen. Es sei nun an der Zeit, dass die Regierung von ihrer Verwaltungs- in eine Gestaltungsrolle übergehen könne. "Die Bürger werden erst dann sehen, was ihnen dieser Haushalt bringt", erklärte die Fraktionschefin.

80 zusätzliche Lehrer in 2017 seien nur ein Schritt auf dem Weg in die richtige Richtung einer vollständigen Unterrichtsversorgung. Sie versprach, ihre Fraktion werde alles dafür investieren, dass dieses Ziel erreicht werde. Der vorliegende Haushalt, der unter anderem 182 Millionen zusätzliche Euro für Kommunen beinhaltet, sorge dafür, dass das von der Schließung bedrohte Schwimmbad weiterhin öffnen könne und die Elternbeiträge in der Kinderbetreuung stabil blieben.

Mängel bei der Unterrichtsversorgung hat Kristin Heiß (Linke) ausgemacht: Sie sagte, 70 zusätzliche Lehrer im laufenden Jahr seien keineswegs ausreichend. Für eine Unterrichtsversorgung von 103 Prozent seien 350 zusätzliche Einstellungen nötig. Eltern rief sie auf, sich bei den Abgeordneten des Landtags zu beschweren. "Ihre Kinder haben das Recht auf eine gute Bildung. Lassen Sie sich das nicht gefallen", so Heiß.

Den vorliegenden Doppelhaushalt bezeichnete sie als "Mogelpackung". Überall werde ein bisschen gemacht, nirgend aber ausreichend gehandelt. "Das ist ein Haushalt der Superlative. Nur leider in Puncto Unsicherheit", so die Finanzexpertin. Ihre Fraktion werde den Haushalt ablehnen.

Geburtstag bei der Haushaltsdebatte

Bevor es um harte Fakten und Zahlen ging, gratulierte Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch (CDU) den Abgeordneten Thomas Keindorf (CDU) und Olaf Meister (B'90/Die Grünen), zugleich Vorsitzender des Finanzausschusses, zum Geburtstag. "Was gibt es Schöneres, als seinen Geburtstag zu einer Haushaltsdebatte zu feiern", sagte Brakebusch scherzhaft. "Was gibt es Schöneres, als zum Geburtstag die Einbringungsrede halten zu dürfen", ergänzte Meister als Berichterstatter für den Finanzausschuss lachend.

Olaf Meister, Vorsitzender Ausschusses für Finanzen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Meister sagte, der Ausschuss für Finanzen habe während der Beratungen zahlreiche Fragen gehabt – und Zuarbeiten in dreistelliger Höhe bekommen. Er dankte allen Ministerien, die beratend zur Seite gestanden hätten. "Vor allem danke ich dem Ministerien der Finanzen und dem Landesrechnungshof für die Hinweise und Vorschläge", so Meister.



Erstmals war am 24. November 2016 im Landtag über den Doppelhaushalt beraten worden. Die Fraktionen von AfD und Linken hatten im Anschluss mehrere Änderungsanträge eingereicht, die in der Folge im Ausschuss für Finanzen beraten wurden. Im Februar hatten sich die Koalitionsfraktionen auf eine endgültige Fassung des Haushalts geeinigt.