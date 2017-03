Debatte im Landtag Regierung soll Vollverschleierung prüfen

AfD-Abgeordneter Oliver Kirchner sagte am Donnerstagabend im Landtag, Gesicht zu zeigen, sei das eine. Rückgrat zu haben, sei etwas anderes. Die AfD habe mit ihrem Antrag erneut Mut zur Wahrheit bewiesen. Nur sei die Beschlussempfehlung insofern falsch, als dass Vollverschleierung gänzlich verboten werden müsse. Es seien Zeiten, in denen nicht Toleranz, sondern Handeln gefragt sei.

Für die Landesregierung sagte Innenminister Holger Stahlknecht (CDU), Burka oder Niqab gehörten nicht zum Werteverständnis des kulturullen Zusammenlebens in Deutschland. "Frauen dürfen nach unserem Freiheitsverständnis nicht gezwungen werden, sich zu verschleiern", so Stahlknecht. Es gebe jedoch auch Frauen, die sich aus freien Stücken verschleierten. Stahlknecht sagte, zwischen beiden Formen müsse ein vernünftig ausdiskutierter Spagat geschaffen werden. "Die Beschlussempfehlung ist ausgewogen und differenziert", erklärte der Minister weiter. Es müsse möglich sein, sich mit Islam und Koran auseinander zu setzen, ohne verletzend und populistisch zu werden.

Für die SPD-Fraktion sagte Rüdiger Erben, Burka und Niqab seien Symbol für die Unterdrückung der Frau. Wer vollverschleiert sei, könne etwa vor Gericht nicht als Zeuge aussagen. CDU-Abgeordneter Chris Schulenburg erklärte, ein grundsätzliches Verbot sei mit Blick auf das Grundgesetz schwierig. "In einer freien Gesellschaft müssen sich Menschen auf Augenhöhe begegnen", so Schulenburg weiter. Mimik und Gestik müssten erkennbar sein.

Henriette Quade von der Fraktion der Linken kritisierte den Kompromiss scharf. Bildrechte: dpa

Von der Linken-Fraktion kam starke Kritik an der Beschlussempfehlung. Henriette Quade sagte, die Koalition trage mit ihrer Zustimmung in Gänze zu einem politischen Erfolg der AfD bei. "Das muss man erst einmal schaffen", so Quade. Man könne gerne über Religionskritik und den Umgang mit religiösen Symbolen sprechen.



Nur sei das aus Sicht ihrer Fraktion nicht auf Basis dieses Antrags möglich. Die AfD verfolge mit dem Antrag das Ziel, Muslime als nicht zugehörig in die Ecke zu drängen, sagte sie unter dem Raunen der AfD-Abgeordneten.