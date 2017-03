Der Landtag von Sachsen-Anhalt stimmt am Freitag über den Doppelhaushalt für die Jahre 2017 und 2018 ab. Es ist der erste Haushalt der schwarz-rot-grünen Koalition von CDU, SPD und Grünen. Sie hatte den Haushalt Mitte Februar endgültig auf den Weg gebracht – und dabei Rekordsummen einkalkuliert.

So wächst der Doppeletat auf ein Volumen von mehr als 22 Milliarden Euro. Laut Finanzministerium sollen allein 2017 insgesamt 11,22 Milliarden Euro ausgegeben werden – knapp 300 Millionen Euro mehr als noch im vergangenen Jahr. Für das kommende Jahr haben die Koalitionspartner noch einmal 108 Millionen Euro zusätzlich eingeplant.

Kommunen sollen profitieren

Von den Rekordsummen profitieren sollen allen voran die Kommunen, die finanziell besser ausgestattet werden. 182,4 Millionen Euro mehr will die Regierung dafür ausgeben. Vom Städte- und Gemeindebund hieß es, das sei der Einstieg in eine neue Ära. Schon im Koalitionsvertrag hatten CDU, SPD und Grüne diesen Schritt vereinbart.

Doch die Kommunen sind nicht die einzigen Profiteure: Für Lehrer und Polizisten sind 143 Millionen Euro zusätzlich eingeplant, für Landesstraßen 39,4 Millionen Euro. Nach Angaben des Finanzministeriums sind auch für die Finanzierung von Hochschulen 30 Millionen Euro zusätzlich geplant.

Von den Rekordsummen im Doppelhaushalt soll beispielsweise die Polizei in Sachsen-Anhalt profitieren. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Laut Olaf Meister, Grünen-Politiker und Vorsitzender des Finanzausschusses im Landtag, eine wichtige Ausgabe. Um mehr junge Menschen für die Hochschule in Sachsen-Anhalt zu gewinnen und zum Bleiben zu bewegen, sei ein Ende der Spardebatte "dringend nötig", so Meister.



Dass nach jahrelangem Sparen nun plötzlich so viel Geld vorhanden ist, liegt vor allem an Rekordsteuereinnahmen und niedrigen Zinsen. Das lässt die Einnahmen steigen und die Zinslast sinken, hieß es aus dem Finanzministerium. Klar ist allerdings auch: Nicht jeden im Haushalt eingeplanten Euro wird das Land tatsächlich ausgeben können. In den Jahren 2017 und 2018 müssen knapp 450 Millionen Euro im laufenden Betrieb eingespart werden. Grund dafür ist die sogenannte globale Minderausgabe.

Die globale Minderausgabe Eigentlich sieht ein ausgeglichener Haushalt genau benannte Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe vor. Klappt das nicht, können sogenannte globale Minderausgaben prognostiziert werden. So ist es etwa üblich, dass Behörden nicht alles eingeplante Geld auch tatsächlich ausgeben, weil etwa Stellen nicht besetzt werden können oder Fördergelder nicht abgerufen werden.



Die globale Minderausgabe ist eine Verfügungsbeschränkung im Haushalt. Sie ersetzt gezielte Ausgabenkürzungen und überlässt es der Regierung, die pauschale Ausgabenkürzung innerhalb eines Etats zu erwirtschaften. In Sachsen-Anhalt wurde eine globale Minderausgabe zuletzt 2010/2011 eingeplant.

Dass die globale Minderausgabe nun Teil des Haushalts ist, sieht der Präsident des Landesrechnungshofs, Kay Barthel, kritisch. Hinzu kommt laut Barthel, dass das Land in die Rücklagen greifen müsse. In Zeiten von Rekordsteuereinnahmen sei das problematisch, weil das Geld in schlechteren Zeiten fehle. "Nach Auffassung des Rechnungshofes haben auch die Risiken ein Rekordniveau erreicht", sagte Barthel dem MDR. Es dürfe nun nichts schief gehen.

Auch der Chef der oppositionellen Linksfraktion, Swen Knöchel, sieht Probleme: So stehe ein Zehntel der Gesamtausgaben zur Disposition, weil sie nicht durch echte Einnahmen gedeckt seien. Im Übrigen sei das drängendste Problem trotz Rekordausgaben nicht gelöst: der Lehrermangel. "Fehler aus der Vergangenheit werden abgemildert, aber die geplanten Neueinstellungen werden die Unterrichtsversorgung nicht ausreichend absichern", so Knöchel.

"Nie da gewesene Möglichkeiten"

Sachsen-Anhalts Finanzminister André Schröder sieht in dem Doppelhaushalt einen "tragbaren Kompromiss". Bildrechte: dpa Finanzminister André Schröder (CDU) hatte nach der endgültigen Einigung der Koalitionspartner gesagt, der Haushalt schaffe nie da gewesene Möglichkeiten, Sachsen-Anhalt weiter zu entwickeln. Dazu sei man einen "tragbaren Kompromiss" eingegangen. Schröder hatte schon vergangenes Jahr betont, das schwarz-rot-grüne Kabinett wolle mit einem "Gestaltungshaushalt" in seine Amtszeit starten.



Wenn das Parlament den Doppelhaushalt am Freitag verabschieden sollte, müssen neue Projekte dennoch erst einmal zurückstehen: Bis der Haushalt tatsächlich in Kraft tritt, wird es noch Wochen dauern. Schon im vergangenen Jahr war die späte Verabschiedung des Haushalts kritisiert worden. Vereine und Träger hatten argumentiert, sie wüssten nicht, wie sie Projekte und Mitarbeiter bezahlen sollen, weil das dafür notwendige Geld so spät zur Verfügung stehe.

Inzwischen hat das Trägerbündnis Entwarnung gegeben: Die befürchteten dramatischen Einschnitte seien dank eines guten Dialogs mit der Politik ausgeblieben, hieß es. Nur in einzelnen Fällen hätten sich Mitarbeiter wegen der unsicheren Finanzierung andere Jobs gesucht oder Veranstaltungen seien verschoben oder abgesagt worden.

Wie ohne Haushalt Geld ausgegeben wird Um ohne beschlossenen Haushalt Geld ausgeben zu können, gelten die Auflager der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung. Das bedeutet laut Finanzminister André Schröder, dass überall dort Geld fließen kann, wo Gesetze, Verträge oder Verpflichtungen vorliegen.



Auch geförderte Projekte und Träger können demnach Geld bekommen – zum Beispiel, wenn sie über eine institutionelle Förderung regelmäßig Mittel erhalten oder mehrjährige Projekte aus dem Vorjahr weiterlaufen. Neue Projekte können hingegen nicht starten.

Im November 2016 war der Haushaltsentwurf von CDU, SPD und Grünen erstmals in den Landtag eingebracht worden. Die Abgeordneten hatten seiner Zeit die Gelegenheit, eigene Akzente in den Entwurf einzubringen. Schon damals war jedoch klar gewesen, dass die Schwerpunkte des Doppelhaushalts in höheren Investitionen für Kommunen, Polizei und Lehrer liegen sollen.