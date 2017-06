Ein Gesetzentwurf der Linken-Fraktion hat am Dienstag im Landtag von Sachsen-Anhalt für Diskussionsstoff gesorgt. Darin spricht sich die Fraktion dafür aus, das Finanzierungssystem der Kinderbetreuung im Land neu zu organisieren und die Qualität der Betreuung durch 3.000 zusätzliche Stellen zu steigern. Insbesondere der Zeitpunkt der Initiative sorgte im Landtag für Kopfschütteln.

So machten die Koalitionsfraktionen zum wiederholten Mal deutlich, eine Novellierung des Gesetzes nicht vor einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe anzustreben. Dort hatten im Frühjahr acht Städte und Gemeinden aus Sachsen-Anhalt Verfassungsbeschwerde gegen das Kinderförderungsgesetz (KiFöG) der Landesregierung eingelegt. Die Kläger wollen erreichen, die Entscheidungsgewalt über Krippen und Kindergärten künftig wieder selbst tragen zu können. Seit einer Reform des Gesetzes vor vier Jahren obliegt diese Gewalt den Landkreisen. Nach Meinung der Städte und Gemeinden verstößt das gegen das kommunale Selbstverwaltungsrecht – ein Standpunkt, der auch am Dienstag im Landtag geäußert wurde.

Monika Hohmann (Die Linke) Bildrechte: DIE LINKE Zur Begründung des Gesetzentwurfs hatte Monika Hohmann (Die Linke) gesagt, ihre Fraktion wolle das Finanzierungssystem transparenter machen, die Qualität in den Kindertagesstätten verbessern und Eltern bei den Gebühren entlasten. Innerhalb der kommenden fünf Jahre will die Linke die Elternbeiträge schrittweise abschaffen. Den nach Berechnungen der Fraktion entstehenden Finanzaufwand von 585 Millionen Euro soll das Land demnach durch steigende Steuereinnahmen, den neuen Bund-Länder-Finanzausgleich und die Auszahlung des Betreuungsgeldes decken.



Die Zeiten, eine wichtige Entscheidung für bessere und beitragsfreie Kinderbetreuung zu treffen, seien nie günstiger als jetzt gewesen, so Hohmann, die in ihrer Fraktion für Kinder- und Familienpolitik zuständig ist. "Wir sind der Auffassung, dass unser Angebot umsetzbar ist", erklärte sie weiter.

Grimm-Benne: "Sind mitten im Prozess"

Für die Landesregierung sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD), die Koalition werde am Ende eine transparente und nachvollziehbare Finanzierungssystematik darlegen.

Sachsen-Anhalts Arbeits- und Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) kritisierte den Gesetzentwurf der Linken scharf. Bildrechte: IMAGO Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei in Sachsen-Anhalt besser als in vielen anderen Bundesländern. Bevor die Landesregierung notwendige transparente Finanzierungsregelungen vorlege, müssten die Ergebnisse einer KiFöG-Evaluierung durch die Martin-Luther-Universität in Halle bekannt sein. "Wir befinden uns mitten in diesem Prozess."



Grimm-Benne sagte, sie habe die Linke "noch nie so populistisch erlebt wie heute". Die Fraktion versuche den Eindruck zu erwecken, mit viel Geld könne man sowohl Erzieherinnen und Eltern rundheraus glücklich machen. "Das ist unredlich", sagte die Ministerin.



Es gebe Handlungsbedarf. "Aber es gibt keine Situation, in der – wie die Linken behaupten – die Elternbeiträge landauf landab in 'enorme Höhen' stiegen." Die SPD-Politikerin machte deutlich, dass eine von der Linken geforderte Beitragsfreiheit ohne den Bund nicht zu machen sei.

Keine "vorschnellen und unfinanzierbaren Vorschläge"

Tobias Krull (CDU) Bildrechte: Tobias Krull Der sozialpolitische Sprecher der mitregierenden CDU-Fraktion Tobias Krull sagte, seine Fraktion werde die Vorlage der Studienergebnisse der Uni Halle und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abwarten, bevor die Christdemokraten einen eigenen Vorschlag einbrächten. "Vorschnelle und unfinanzierbare Vorschläge wird es von uns nicht geben", sagte Krull weiter.



Der Gesetzentwurf der Linken widerspreche dem Verständnis von gelebter kommunaler Selbstverwaltung. Um den Entwurf umzusetzen, müsse das Finanzausgleichsgesetz angefasst werden, das vor kurzem erst im Landtag thematisiert worden war. Auch bemängelte Krull, die Vorschläge der Linken zur Finanzierung des Vorhabens "würden wohl dazu führen, dass in anderen Politikfeldern unseres Landes Einsparungen erfolgen müssten".

Tobias Rausch (AfD) Bildrechte: AfD Tobias Rausch, AfD-Fraktionssprecher für Bundesangelegenheiten, befand dagegen, der Gesetzentwurf der Linken gehe in die richtige Richtung. Es müsse das Ziel aller Abgeordneten sein, Eltern zu entlasten. Zugleich kritisierte er: "Der Antrag der Linken stinkt aber förmlich nach Schaufensterpolitik." Seine Fraktion werde nach Abschluss der Evaluierung einen Antrag einbringen. Rausch: "Wir verzichten für die Familien in unserem Land auf diesen billigen Populismus."

Cornelia Lüddemann (Grüne) Bildrechte: dpa Cornelia Lüddemann (Bündnis 90/Die Grünen) sagte, nicht immer sei der erste Vorschlag auch der beste. "Man kann doch ein höchstrichterliches Urteil nicht vorwegnehmen." Die Grünen-Fraktionschefin betonte, es sei richtig, dass Elternbeiträge keine Hürde frühkindlicher Bildung sein dürften. In Sachsen-Anhalt sei man aber weit von einer kostenfreien Kita entfernt. Vielmehr gebe es Nachholbedarf bei der Qualität in den Kindertagesstätten. "Das haben wir als Koalition in den Mittelpunkt gestellt", sagte sie mit Blick auf die Politik der schwarz-rot-grünen Landesregierung.

Gesetzentwurf nun Thema im Sozialausschuss