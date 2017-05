Streit beigelegt: Land- und Forstwirte haben sich am Dienstag in der Magdeburger Staatskanzlei mit Ministerpräsident Reiner Haseloff getroffen.

Streit beigelegt: Land- und Forstwirte haben sich am Dienstag in der Magdeburger Staatskanzlei mit Ministerpräsident Reiner Haseloff getroffen.

Streit beigelegt: Land- und Forstwirte haben sich am Dienstag in der Magdeburger Staatskanzlei mit Ministerpräsident Reiner Haseloff getroffen. Bildrechte: MDR/Johannes Batzdorf

Land- und Forstwirtschaftsverbände Streit mit der Landesregierung beigelegt

Hauptinhalt

Das Echo war groß, als insgesamt 18 Fachverbände aus Land- und Forstwirtschaft im Januar einen offenen Brief an Ministerpräsident Haseloff schrieben: Sie forderten darin einen drastischen Kurswechsel, weil die Landesregierung mit ihrer Politik gegenseitiges Vertrauen aufs Spiel setze. Es folgten mehrere Krisentreffen – ohne konkrete Ergebnisse. Am Dienstag nun haben die Beteiligten ihren Streit in der Magdeburger Staatskanzlei beigelegt.