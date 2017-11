Zudem sollen die Schulen künftig noch auf eine andere Art mehr Unterstützung bekommen. Geht es nach Tullner, soll künftig an jeder Grundschule im Land mindestens ein pädagogischer Mitarbeiter beschäftigt sein. Je nach Größe der Einrichtung solle die Zahl nach halben Stellen aufsteigend gestaffelt werden, heißt es aus dem Bildungsministerium. Wie das Bildungsministerium mitteilte, soll dafür in den kommenden Jahren die Zahl der pädagogischen Mitarbeiter auf 1.800 steigen. Das sind fast 300 Stellen mehr als bisher.

Die pädagogischen Mitarbeiter werden den Angaben zufolge vor allem in Grund- und Förderschulen sowie in Schülerwohnheimen im Einsatz sein. Im Klassenzimmer dienen pädagogische Mitarbeiter als Unterstützung der Lehrer. Speziell an Grundschulen sollen die Kleinen dadurch individueller gefördert werden können. An Förderschulen sollen sie den Kindern und Jugendlichen individuell dabei helfen, den Schulalltag psychisch und physisch zu bewältigen.