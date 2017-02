Affäre um Beraterverträge Mehr als 150 Aufträge am Landtag vorbei vergeben

In Sachsen-Anhalt sind in den vergangenen Jahren deutlich mehr Beraterverträge, Gutachten und Studien am Landtag vorbei vergeben worden, als bisher bekannt. Die finanzpolitische Sprecherin der Linken, Kristin Heiß, sagte dem MDR, zwischen 2006 und 2016 seien mehr als 150 Verträge auf diese Weise vergeben worden. Die Verträge hätten einen Gesamtwert von mehr als 50 Millionen Euro gehabt. Das gehe aus ihr vorliegenden Zahlen hervor.

"Die hohe Zahl der Verträge hat uns schon überrascht", sagte Heiß. Die genannten Aufträge seien ohne Einwilligung des Finanzausschusses vergeben worden, erklärte sie weiter. Spitzenreiter sei das Landschaftsministerium, das bis zum vergangenen Jahr 59 Verträge mit einem Wert von rund sieben Millionen Euro vergeben habe.

Gesellschaften wie eine Art Bypass

Um das Parlament umgehen zu können, waren demnach viele Aufträge an Landesgesellschaften vergeben worden. Sie habe den Eindruck, einige Ministerien würden ihnen nahestehende Landesgesellschaften wie eine Art Bypass nutzen, um so am Parlament vorbei weitgehend unkontrolliert Beratungsleistungen einkaufen zu können. "Dem muss ein Riegel vorgeschoben werden", forderte Heiß. Der Finanzausschuss müsse bei der Auftragsvergabe künftig noch genauer hinsehen. Bevor das Land Geld an Dritte gebe, müsse die Frage nach dem Warum beantwortet werden. "Da gibt es auf jeden Fall Nachholbedarf", so Heiß.

In einem Prüfbericht hatte der Landesrechnunghof im vergangenen Jahr bemängelt, dass zwischen 2010 und 2013 Aufträge im Wert von 14 Millionen Euro auf unsaubere Weise – also am Landtag vorbei – vergeben worden seien. In 165 Fällen sei nicht einmal ein Vergleichsangebot eines anderen Anbieters eingeholt worden, hatte es damals geheißen.

Aufträge bewusst niedrig angesetzt