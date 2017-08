Nachwuchs gesucht Polizei startet freche Kampagne

Sachsen-Anhalt hat doppelt so viele Nachwuchs-Polizisten gefunden wie im Vorjahr, sucht für die nächsten Jahre aber weiter Nachwuchs. Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) sagte am Freitag MDR SACHSEN-ANHALT, in der nächsten Woche werde er persönlich dem 700. Bewerber den Einstellungsbescheid überreichen. Damit sei das Ziel an Neueinstellungen für dieses Jahr erreicht worden. Beim ersten der zwei Ausbildungsstarts in diesem Jahr waren Stellen unbesetzt geblieben.



Nach jahrelangem Personalabbau will das Land bis 2021 wieder mehr Polizisten auf die Straßen bringen. Dem CDU-Politiker zufolge sollen im nächsten Jahr weitere 500 Polizisten eingestellt werden, die folgenden Jahre dann jeweils 450. In vier Jahren sollen dann statt 5.700 wieder 6.400 Beamte für Sicherheit sorgen.