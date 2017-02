SPD-Fraktionschefin Katja Pähle sagte dem MDR, +zur Finanzierung der neuen Stellen solle unter anderem eine Investition am neuen Wolfskompetenzzentrum in Iden in der Altmark um ein Jahr auf 2018 verschoben werden. Außerdem habe das Innenministerium Gelder freigemacht. Die Fraktionschefin von Bündnis 90/Die Grünen, Cornelia Lüddemann, erklärte, im Koalitionsvertrag sei verankert, mehr Lehrer und mehr Mitarbeiter für Landwirtschaft und Umwelt einzustellen. Deshalb gebe es aus den einzelnen Ministerien große Bereitschaft, mitzuziehen.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) lobte den Kompromiss und sieht das Geld für die neuen Stellen im Landwirtschaftsministerium gut angelegt. Er sagte dem MDR, rund 80 Prozent der Landesfläche gehörten zum ländlichen Raum. Naturschutz sei immer mit Landwirtschaft verbunden und Landwirtschaft habe auch immer Bedeutung für den Naturschutz. Damit seien beide Seiten gut bedient. Haseloff gab sich zuversichtlich, dass der Haushalt im März beschlossen werden kann. Es habe noch nie so viele Gestaltungsmöglichkeiten gegeben wie im Doppelhaushalt 2017/18. Es wäre fatal, sie nicht zu nutzen. Deshalb sei er optimistisch, dass das auch die Mehrheit im Landtag so sehe.

Die AfD-Fraktion kritisierte den Haushaltsentwurf. Landeschef André Poggenburg sagte dem MDR, es müsse mehr Geld in die innere Sicherheit und in die Familienförderung investiert werden. Zudem seien die Ausgaben für Flüchtlinge zu prüfen. So müsse besser geklärt werden, bei welchen Personen es sich tatsächlich um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge handele, da ihre Betreuung rund fünfmal teurer sei. Großes Einsparpotenzial gebe es auch bei der Zahl der Abschiebungen sowie bei den Themen "Multikulti und Gender", so Poggenburg weiter.