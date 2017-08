Nach umstrittenem Chat AfD wird nicht vom Verfassungsschutz beobachtet

Demnach ist die Zahl rechter Gewalttaten im Land gestiegen. 2016 wurden insgesamt rund 150 solcher Taten verzeichnet – 40 mehr als im Vorjahr. Bei den rechten Straftaten insgesamt gab es einen leichten Rückgang auf 1.660 Fälle (2015: rund 1.750). Der Großteil davon waren 1.050 Propagandadelikte, also etwa das Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole. Erstmals im Verfassungsschutzbericht erwähnt wird die rechtsextreme Gruppe der "Identitären". Nach Angaben von Innenminister Stahlknecht gehören dazu etwa 50 Personen, die vor allem in Halle, Magdeburg und dem Harz aktiv sind.

Ebenfalls neu im Verfassungsschutzbericht sind die sogenannten "Reichsbürger und Selbstverwalter". Sie erkennen die Bundesrepublik Deutschland und ihre Gesetze nicht an und basteln sich zum Beispiel ihre eigenen Führerscheine und Pässe. Der Szene werden in Sachsen-Anhalt etwa 330 Menschen zugeordnet. Etwa zehn Prozent davon seien zugleich Teil der rechtsextremistischen Szene.



In den Fokus der Sicherheitsbehörden gerieten die Anhänger unter anderem nach einem Schusswechsel zwischen einem Reichsbürger und der Polizei bei einer Zwangsräumung im Burgenlandkreis. In Bayern wurde ein Polizist von einem Reichsbürger erschossen.