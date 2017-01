Der Politikwissenschaftler warnte jedoch davor, die NPD abzuschreiben. Die Geschichte habe gezeigt, dass die Partei nach den Erfolgen in den 60er Jahren und einer langen anschließenden Durststrecke durchaus zu einem Comeback fähig sei. Das aber sei derzeit aufgrund der Konkurrenz durch die AfD nicht zu erwarten, so Stöcker. Er fürchte nicht um eine wehrhafte Demokratie. Es sei aber denkbar, dass Parteiverbotsverfahren zukünftig vorsichter angegangen werden. Das könne auch mit der "Angst vor einer Schmach" vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu tun haben.

Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) hatte schon vor der Urteilsverkündung gesagt, das Verfahren sei so oder so ein Erfolg. Stahlknecht sagte, die NPD habe auch wegen des neuerlichen Verfahrens an Bedeutung verloren. Mitglieder der rechtsextremen Partei hätten zuletzt nicht so offen agiert wie in den Jahren zuvor.