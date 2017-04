Studenten aus Sachsen-Anhalt fordern mehr Anstrengungen für ein barrierefreies Studium. Unter Federführung der Martin-Luther-Universität Halle haben sie eine Online-Petition an das Wissenschaftsministerium und den Landtag verfasst. Dabei geht es um bessere Lernbedingungen von rund 2.500 Studenten, die beispielsweise körperlich behindert sind oder eine Lese-Rechtschreibschwäche haben.

Christian Müller, Mit-Initiator der Petition Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zu den Initiatoren der Petition zählt der Doktorand Christian Müller, der selbst Legastheniker ist. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, ein großes Problem sei die bauliche Situation der Hochschulen. Diese mache es Rollstuhlfahrern oft schwer. So gebe es vor den Franckeschen Stiftungen in Halle Betonrampen, die ohne Assistenz nicht benutzbar seien. In der Petition wird außerdem gefordert, bei Prüfungen die Situation von Behinderten stärker zu berücksichtigen.