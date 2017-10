Sachsen-Anhalts Krankenhäuser Mehr Patienten, weniger Pflegekräfte

Grund: Personalabbau

Obwohl in den vergangenen Jahren die Zahl der Behandlungen in den Krankenhäusern wuchs und wuchs, wurden viele Stellen gestrichen: Anfang der 90er Jahre waren noch mehr als 11.000 Pfleger in den Kliniken im Land beschäftigt, 2016 nur noch knapp 10.000.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat darauf aufmerksam gemacht. Stiftungsvorstand Eugen Brysch sagte, obwohl viele Patienten mehr Pflege brauchten, würden sie immer schneller entlassen. Er warf den Gesundheitsministern von Bund und Ländern vor, den demografischen Wandel zu ignorieren.

Gewerkschaft fordert festen Personalschlüssel

Die Gewerkschaft ver.di fordert einen festen Personalschlüssel für die Pflege in Krankenhäusern. Bernd Becker vom ver.di-Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es gebe zwar Fallpauschalen in den Krankenhäusern. Die Häuser könnten aber selbst entscheiden, welche Berufsgruppe in der Pflege wieviel Geld bekomme. Die Kliniken versuchten, den wirtschaftlichen Druck auszugleichen, indem sie immer weniger Personal immer mehr Pflegefälle aufdrückten.



Becker sagte, deshalb sei der Krankenstand in der Pflege viel höher als in anderen Berufen. Außerdem gingen immer mehr Pflegekräfte freiwillig in Teilzeit. Um den Beruf wieder attraktiv zu machen, brauche es neben dem Personalschlüssel auch eine feste Vergütung, meint der Gewerkschafter.

Klinik stellt Zahlen infrage

In Krankenhäusern wird die Statistik kritisch gesehen – etwa im Klinikum Magdeburg. Pflegdirektorin Grit Zwernemann sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wenn man einen Zeitraum von 25 Jahren betrachtet, in dem sich die Krankenhausstruktur, die Behandlungsstruktur, die Ausbildungsstruktur der Pflegekräfte komplett verändert, ist so eine Analyse aus meiner Sicht nicht repräsentativ."

Eine Pflegeschülerin betreut eine Seniorin – ein Idealbild, das seltener erreicht wird. Bildrechte: MDR/Andreas Schrock Sie bestätigte die Steigerung der Fallzahlen auch für das Klinikum Magdeburg. So habe sich die Zahl der Behandlungsfälle von 2008 bis 2016 um dreißig Prozent erhöht. Auch die Zahl der Patienten, die eine Pflegekraft zu betreuen hat, habe sich in dieser Zeit erhöht: "Wir hatten 2008 eine Versorgung von Patienten pro Pflegekraft von 46 Fällen gehabt und haben 2016 eine Versorgung von 51 Patienten."

Ausgliederung von Aufgaben

"Wir haben es für unsere Pflegekräfte so organisiert, dass wir Aufgaben, die nicht direkt eine Pflegefachkraft benötigen, ausgegliedert haben", erklärte die Pflegedirektorin gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT. Als Beispiel nannte sie Mitarbeiter, die die Reinigung und Desinfektion der Patientenzimmer vornähmen, Mitarbeiter, die Patienten zu Untersuchungen begleiteten und Mitarbeiter, die sich um die Bestellung und Verteilung der Mahlzeiten kümmerten. "Das waren, als diese Tabelle 1991 erstellt wurde, auch Aufgaben des Pflegedienstes." Heute seien diese Aufgaben aber nicht mehr Teil des Pflegeberufes, was die Statistik verzerre.

Personaluntergrenzen in Kliniken ab 2019

Im Juni hat der Bundestag die Einführung von Personaluntergrenzen in Krankenhäusern beschlossen. Diese sollen ab 2019 greifen. Pflegedirektorin Zwernemann sagte, sie erhoffe sich von dem Gesetz klare Standards. Sie denke, die Regelung stärke die Pflege und gebe den Patienten mehr Sicherheit.

Meistgelesen