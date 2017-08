In Sachsen-Anhalt sollen 20 bis 30 Abschiebehaftplätze entstehen. Das hat Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) angekündigt. Das Land plane dazu den Aufbau von Containern. Nach ersten Informationen sollen sie höchstwahrscheinlich auf das Gelände der Landeserstaufnahmestelle in Halberstadt kommen. Der Minister sagte MDR SACHSEN-ANHALT, bis Mitte September sollen die Überlegungen dazu abgeschlossen sein. Bisher gibt es im Land keine räumlichen Möglichkeiten für eine Abschiebehaftpraxis.

Sachsen-Anhalt brauche Abschiebehaftplätze für diejenigen, die sich ihrer Abschiebung in für sicher erklärte Herkunftsländer wiederholt bewusst entzögen oder sich nicht kooperativ zeigten, weil sie zum Beispiel keinen Pass bei sich haben. Weiter sagte Stahlknecht: "Wir müssen geltendes Recht umsetzen. Sonst verliert der Bürger den Glauben an den Rechtsstaat."

AfD-Landes- und Fraktionschef André Poggenburg sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das Land brauche diese Abschiebehaft dringender denn je. Als Standort könnte sich Poggenburg auch das brachliegende Gelände des Flughafens in Magdeburg-Cochstedt vorstellen.

Sie forderte, vor allem die Gruppe der so genannten Gefährder in den Blick zu nehmen. Wenn "belastbares Material" belege, dass Gefährdungslagen für die öffentliche Sicherheit in Sachsen-Anhalt und Deutschland entstehen, "dann muss der Gefährder festgesetzt und vorrangig abgeschoben werden". Bundesweit müsse man sich zuvorderst einigen, wer überhaupt als Gefährder gilt.