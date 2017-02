AfD-Fraktionschef André Poggenburg hat am Freitag mit einer Rede im Landtag für Entsetzen und Empörung gesorgt. In einer Debatte löste Poggenburg mit Begriffen aus der NS-Zeit einen Eklat aus. Thema war die abgesagte Veranstaltung einer AfD-nahen Hochschulgruppe in Magdeburg. Nach Meinung der anderen Parteien erinnerte die Wortwahl des AfD-Chefs an Reden von Adolf Hitler.