AfD-Vorstand Poggenburg fordert Parteiaustritt von Petry

Bewegung bei der AfD: Die Parteivorsitzende Frauke Petry will darauf verzichten, Mitglied der Bundestagsfraktion ihrer Partei zu sein. Als Grund nannte sie einen inhaltlichen Richtungsstreit. Stattdessen will sie nun als Einzelabgeordnete ins Parlament einziehen.

Frauke Petry will nicht zur Bundestagsfraktion der AfD gehören. Bildrechte: dpa

Der AfD-Landtagsabgeordnete Hannes Loth sieht durch die Entscheidung der Parteichefin keine Auswirkungen auf seine Partei in Sachsen-Anhalt. Loth sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Die Entscheidung von Frauke Petry tut mir sehr weh. Allerdings ist es ihre Gewissensentscheidung. Alle Menschen in Funktionspositionen sind ersetzbar." Loth hatte in der Vergangenheit zu den Petry-Anhängern in der AfD gehört.