Sachsen-Anhalts AfD-Landes- und Fraktionschef André Poggenburg hat die Neubesetzung von Fraktionsposten in dieser Woche verteidigt. Poggenburg sagte im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT, es habe einen Entwurf des Fraktionsvorstands gegeben, der ein "Gemeinschaftswerk der Fraktion" sei. Den Vorwurf, es handele sich um eine politische Säuberung, wies der Fraktionschef zurück. "Bei uns sind es immer Mehrheitsentscheidungen. Daher können es gar keine Säuberungen sein." Poggenburg betonte, es komme nicht nur auf Fachkompetenz an, sondern auch auf charakterliche Fragen und den Willen zur Teamarbeit. "Nicht jeder, der eine Thematik studiert hat, ist gleichzeitig ein guter Sprecher."

Die AfD hatte am Donnerstag die Liste mit den Posten für die Arbeitskreisleiter und fachpolitischen Sprecher der Fraktion veröffentlicht. Um Landwirtschaft, Forst und Ernährung hatte sich bisher der Abgeordnete Hannes Loth gekümmert, ein früherer Betriebsleiter in einem Agrarbetrieb. Für Umwelt war die Umweltwissenschaftlerin Lydia Funke zuständig. Die Sprecher-Aufgaben von Loth und Funke übernimmt jetzt Poggenburg persönlich. Auf Bitten der Fraktion, wie Poggenburg betont, denn er habe sich aufgrund seiner anderen Aufgaben nicht danach gedrängt. Er habe in der Vergangenheit gerade zum Thema Umwelt schon einiges beigetragen, weil ihm die Sache sehr am Herzen liege. Im Übrigen stehe ihm der Abgeordnete Daniel Rausch hilfreich zur Seite. Bei diesem handelt es sich um einen gelernten Programmierer von Werkzeugmaschinen.