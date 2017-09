MDR SACHSEN-ANHALT: Herr Fuchs, vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben Sie kritisiert, dass die Parteien hierzulande mit Blick auf den Online-Wahlkampf noch zu schlafen scheinen. Hat sich daran etwas geändert?

Martin Fuchs: Ich habe schon den Eindruck, dass sich den letzten ein, zwei Jahren etwas verändert hat. Dass es professioneller geworden ist und die Relevanz von Online-Kanälen zugenommen hat – sicher auch wegen der Erkenntnis, dass sich mehr Menschen über Social Media informieren. Allerdings ist mein Gefühl, dass die Professionalisierung eher auf der Bundesebene und weniger auf der Landesebene stattfindet. Ich glaube, dort dauert es noch ein bisschen.

Es wird oft davon gesprochen, dass es einer Strategie für erfolgreichen Online-Wahlkampf bedürfe. Ist eine solche Strategie auf Landesebene zu erkennen?

Digitalisierung und Bildung: Eine stringente Strategie erkennt Politikberater Martin Fuchs am ehesten bei der FDP. Bildrechte: IMAGO Ehrlich gesagt wenig. Oft wird noch nach dem "Gießkannenprinzip" gearbeitet: Die Parteien spielen ein- und denselben Inhalt gleich aufbereitet auf allen Profilen aus und hoffen so, eine Million Wahlberechtigte in Sachsen-Anhalt zu erreichen. Ganz selten ist eine Strategie zu sehen, die zeigt: Okay, wir haben als Partei entschieden, dass uns diese Wähler wichtig sind und das die Themen sind, die in dieser Wählerschaften gut angekommen. Diese Themen muss man stringent durchkommunizieren. Soweit die Theorie.



Und die Praxis?



In der Praxis sehe ich das am ehesten bei der FDP. Parteichef Christian Lindner sagt ja auch, dass sie in der Partei erst darüber gesprochen haben, welches Lebensgefühl sie generell präsentieren wollen und dann überlegt haben, welche Zielgruppen das interessiert. Um natürlich auch junge Wähler zu erreichen, stehen deshalb am Ende vor allem Digitalisierung und Bildung. Bei den großen Volksparteien ist das Problem, dass ihre Zielgruppen wesentlich heterogener und breiter sind. Nichtsdestotrotz könnten auch diese Parteien das über verschiedene Kanäle zielgruppenspezifischer machen. Stattdessen sehe ich eher den Einheitsbrei, der über alle Kanäle ausgespielt wird.

Da bleiben viele Botschaften einfach nicht hängen. Martin Fuchs, Politikberater und Blogger

Sie sagen, ein Thema müsse "stringent durchkommuniziert" werden. Was bedeutet das?

Jede Partei hat ein Wahlprogramm, das 40 bis 80 Seiten lang ist. Man weiß, dass man maximal zwei bis drei Themen in der Öffentlichkeit breit kommunizieren kann – so, dass sie auch wahrgenommen werden. Was sind Forderungen, Visionen für Deutschland? Diese Botschaft muss im Zeitraum der heißen Wahlkampfphase – sagen wir sechs Wochen – mit verschiedenen Posts immer wieder gespielt werden. Die Psychologie sagt, dass ich ein Thema erst, wenn ich es siebenmal gesehen habe, im Kopf verankere. Aber was machen die Parteien? Sie haben zwar diese Schwerpunktthemen – versuchen aber trotzdem, einen breiten Gemischtwarenladen an Themen zu präsentieren. Das ist zwar interessant, aber da bleiben viel Botschaften einfach nicht hängen.

Nun liegt die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt eineinhalb Jahre zurück und es wird ein Bundestag gewählt. Kann man davon ausgehen, dass es hinsichtlich guter Online-Kommunikation Unterschiede zwischen Wahlen auf Landes- und Bundesebene gibt?

Das glaube ich schon. Kandidaten bei der Bundestagswahl sind in einigen Fällen ja bereits Parlamentsmitglieder. Sie haben ein wesentlich größeres Team im Rücken. Die Mitarbeiter dürfen zwar keinen Wahlkampf machen, stehen insgesamt aber für mehr Menpower. Dazu kommt, dass die Parteien für den Bundestagswahlkampf mehr Geld zur Verfügung stellen. Für die Parteien ist der Bundestag schließlich das wichtigste Parlament. Für die Parteien wird der Wahlkampf im Netz immer wichtiger werden, prognostiziert Martin Fuchs. Bildrechte: Parteien, Colourbox, MDR

Blicken wir auf die AfD. Sie wird oft als die Partei gelobt, die die Logik von sozialen Medien und guter Kommunikation im Netz am ehesten verstanden habe. Was können sich Parteien in Sachsen-Anhalt von der AfD abgucken?

Mit dem Begriff abgucken bin ich vorsichtig, weil jede Partei ihre eigene Logik hat. Der größte Nachholbedarf für Parteien in Sachsen-Anhalt besteht aber darin, die Kultur des Netzes zu verstehen. Natürlich kennen die Mitarbeiter dort auch die Tools und haben die Technik verstanden. Viel wichtiger aber ist, dass sie die Kultur des Netzes verstehen. Dass sie wissen, wie dort Diskussionen initiiert werden, wie Agenda Setting funktioniert, wie man mit Kritik umgeht und einen Dialog führt. All das hat die AfD, die in das Facebook-Zeitalter hineingegründet wurde, mit der ersten Minute aufgesogen. Bei den Volksparteien hingegen sind soziale Netzwerke neue Kanäle, die hinzukommen zu all dem, was sowieso schon gemacht wurde. Sie können mit Blick auf das netzkulturelle Verständnis sicher einiges von der AfD lernen.

Zur Person Martin Fuchs wurde in Halle an der Saale geboren und lebt heute in Hamburg. Der 38-Jährige arbeitet als Politikberater und Blogger. Zu seinen Aufgaben zählt die Analyse von Wahlkämpfen. Fuchs ist außerdem Kolumnist eines Fachmagazins und Gastautor unter anderem für Zeit Online. Vor der Bundestagswahl ist er darüber hinaus Gastgeber des Podcasts "Wahlkabine" der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Darin spricht er mit Experten über Themen rund um die Bundestagswahl – darunter Wahlumfragen und Wahlrecht.

Nun neigt sich der Wahlkampf seinem Ende, am Sonntag ist Wahltag. Wie fällt Ihr vorläufiges Resümee aus? Wie haben die Parteien sich geschlagen?

"Ins Facebook-Zeitalter hineingegründet": Martin Fuchs über die AfD Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Ich habe viele Innovationen gesehen, darunter auch solche, die eigens für deutschen Markt kreiert worden sind und nicht aus den USA adaptiert wurden. Da waren viele Dinge dabei, die ich als gut und professionell empfunden habe – von jeder Partei. Als Beispiel sei die Haustürwahlkampf-App der CDU genannt oder aber die Netzfeuerwehr der Grünen, die im Netz gut 2.000 Facebook-Nutzer im Kampf gegen Fake News vereint. Auch die SPD mit ihren kurzen Videos und Geschichten hat mir gut gefallen.



Am Ende hätte ich mir aber gewünscht, dass einige Sachen stringenter gewesen wären. Bei vielen Dingen habe ich einmal etwas davon mitbekommen und dann nie wieder. Die Kontinuität hat ein bisschen gefehlt. Da sollte die Zielgruppe, die eine Partei identifiziert hat, wesentlich kontinuierlicher gepflegt werden – vor, während und nach dem Wahlkampf.

Wie wird sich der Online-Wahlkampf zukünftig verändern?

Ich gehe davon aus, dass verstärkt Leute in die Kampagne integriert werden, die keine Parteimitglieder sind. Sie werden noch stärker in die digitale Community eingeflochten werden und Wahlkampf für Parteien machen. Diese Leute haben in ihren Freundeskreisen einfach mehr Vertrauen als die Parteien selbst. Zum zweiten werden uns in der Zukunft mehr Streaming-Angebote der Parteien erwarten. Sie ermöglichen, dass Leute in Echtzeit beim Wahlkampf dabei sein können. Und drittens muss man davon ausgehen, dass Parteien immer mehr über Wählerinnen und Wähler wissen werden – Stichwort Big Data – und mit den Daten Wähler immer besser adressieren können, off- und online.

Herr Fuchs, wir danken für das Gespräch.

Das Interview führte Luca Deutschländer.

