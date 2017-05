Kämpfen müssen auch die Kollegen der SPD, vor allem mit den Tränen. So zeigte sich nach der erneuten Wahlschlappe auch die stellvertrende SPD-Landesvorsitzende Katja Pähle schwer enttäuscht. Gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT bezeichnete sie die Niederlage als "einen heftigen Schlag in die Magengrube". Für die anstehende Bundestagswahl folgerte sie: "Wir müssen viel stärker und klarer in dem werden, was wir wollen."