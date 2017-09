Die Bundestagswahl ist Geschichte. Seit Montag nun wird analysiert, was das Ergebnis bedeutet. MDR SACHSEN-ANHALT hat über den Wahlausgang mit Thomas Kliche, Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal, gesprochen.

Herr Kliche, der Wahlabend hat einige Überraschungen mit sich gebracht. Vor allem Union und SPD haben kräftig verloren. Aber kam der Absturz der beiden großen Parteien wirklich so unvermittelt?

Thomas Kliche: Unvermittelt kam dieser Absturz nicht. Wir erleben seit 30 Jahren eine entsprechende Entwicklung. Seitdem haben die großen Parteien die Menschen weniger an sich binden können. Das Ergebnis ist ein Ausdruck tiefer Zerrissenheit und Unklarheit in diesem Land. Auf der einen Seite gibt es die Menschen, die zufrieden mit der Arbeit der großen Parteien sind und sich ein "Weiter so" wünschen. Die andere Hälfte ist da anders: Sie will Veränderungen, ist aber herzlich uneins, was genau sich ändern soll. Da gibt es Wähler, die blau-braun, rot, gelb oder grün wählen. Herauszufinden, welche Änderungen sie sich genau wünschen, ist schwierig.

Die AfD hat ein zweistelliges Ergebnis eingefahren, ist in Sachsen sogar stärkste Kraft. In Sachsen-Anhalt haben knapp 20 Prozent der Menschen AfD gewählt. In Westdeutschland sind die Werte in vielen Wahlkreisen niedriger. Mit Blick auf das Ergebnis der AfD können wir scheinbar von einem zweigeteilten Deutschland ausgehen. Was sind die Ursachen?

Die AfD hat im Prinzip vier große Wählergruppen: Sie hat die CDU-nahen Wähler, die sich eine konservativere CDU wünschen würden. Dann gibt es die Menschen, die bekennende Rechtsextreme sind und von der NPD rübergewandert sind. Weiter gibt es Protestwähler, die nichts und niemandem trauen, was aktuell in diesem Land passiert. Diese Wähler sind voller Wut. Und nicht zuletzt gibt es die Wähler, die verzweifelt von der Wirtschaftspolitik sind. Sie haben den Eindruck, die Entwicklung stagniert. Sie wünschen sich mehr Wohlergehen. Diese Gruppe ist vor allem in Ostdeutschland stark vertreten.

Und schon am Sonntagabend haben wir gemerkt, dass sich das Klima im Deutschen Bundestag durch den Einzug der AfD wohl ändern wird?

Ganz deutlich, das hat man schon an der Aufgeregtheit am Wahlabend gespürt. Die AfD macht Gefühlspolitik. Sie suggeriert, sie vertrete das Volk – was mit etwa 13 Prozent ein gewagter Anspruch ist. Die Partei hat kein Programm und keine Lösungen. Die wird sie in der Opposition aber auch nicht brauchen.

Blicken wir auf die SPD. Deren Parteiführung hat kurz nach der ersten Prognose angekündigt, in die Opposition gehen zu wollen. Ist das Ihrer Meinung nach eine endgültige Entscheidung?

Ich denke, die SPD wird sich das noch einmal überlegen. Ich halte eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen für schwierig. Natürlich gibt es Themen, bei denen die Parteien sich einigen können – wie etwa die Digitalisierung. Für schwieriger halte ich das bei anderen Themen, die die Zukunft bestimmen werden. Da wird die SPD noch einmal gefragt sein.

Die SPD hat insbesondere in Ostdeutschland ein schlechtes Ergebnis eingefahren. Hat sie hierzulande ein Problem, ihre Themen zu vermitteln?