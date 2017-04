Wenn wir die Regierung bewerten, gucken wir auf drei Ebenen. Erstens: Der Laden muss laufen, die Regierung muss regieren und handlungsfähig sein. Das funktioniert gut. Da steckt er auch viel Detailwissen, Energie und Fleiß rein. Die zweite Ebene ist die langfristige Attraktivität und Handlungsfähigkeit des ganzen Landes. Dafür hat ja die letzte Regierung schrecklich viel gespart, um den Haushalt zu konsolidieren und das Land attraktiv für Investoren zu machen. Das geht ungefähr so weiter, aber mit Einschränkungen. Man gibt viel aus, um parteiintern Gruppen zu versöhnen. Und die dritte Ebene – und da wird’s schwierig: Wie soll sich Sachsen-Anhalt eigentlich in den nächsten fünf oder zehn Jahren entwickeln? Wo sind die Schwerpunkte, was ist eigentlich Chefsache? Das ist schwer erkennbar.

Es war aus zwei Gründen eine große Umstellung. Erstens ist ein kleiner Partner dazugekommen, der mit einer speziellen Wählerschaft spezielle Hauptthemen im Blick hat und da auch sehr unbeweglich sein kann. Das heißt, man wird an bestimmten Punkten andere Kompromisse eingehen müssen. Und zweitens war ja bislang so eine Art Seelenverwandtschaft zwischen CDU und SPD sehr erkennbar, das sieht man ja auch auf Bundesebene. Da ist nun Bewegung reingekommen. Die ganze Konstellation ist weicher geworden und das muss Haseloff ständig moderieren. Und das hat er bislang erstaunlich gut hinkriegt. Und er hat da auch die ruhige Hand, die knappen Mehrheiten für sich wirken zu lassen.

Wir haben mit Konflikten unterschiedlicher Art und Ebene zu tun. Es geht nicht um Konflikte der Parteien als solchen. Die halten zur Koalition. Sondern es geht um Teilgruppen, die jeweils unzufrieden sind mit Teilgruppen der jeweils anderen Richtung. Also prototypisch: Der konservative Kreis in der CDU findet die Familienpolitik der Grünen nicht gut und die Bauernverbände finden die Umweltpolitik der Grünen nicht gut und darüber gibt es diese Hakeleien. Die Kunst besteht darin, gleichzeitig innerhalb der Koalition zu verhandeln und zudem die Streitigkeiten innerhalb der größten Koalitionspartei auf einem moderaten Level zu halten und denen klarzumachen: Hey Freunde, es geht nicht nur um euch, sondern um die gesamte Partei.

Gerade die knappen Mehrheiten sorgen ja dafür, dass jeder Koalitionspartner mitverantwortlich ist, dass es hält. Jeder Koalitionspartner muss sich jederzeit überlegen: Was für einen Schaden richte ich für mich, aber auch das ganze Land an, wenn ich die Koalition jetzt scheitern lasse? Was sind die Alternativen? Das hat eine enorm disziplinierende Wirkung. Und offenbar ist es Haseloff auch gelungen, innerhalb seiner Partei einen Grundfrieden auszuhandeln. Konkurrierende oder abweichende Strömungen haben sich nicht organisiert. Das wird voraussichtlich so bleiben, solange keine größeren Provokationen oder schrecklichen Eskalationen in einzelnen Fragen gefahren werden. Es gibt keinen Grund dafür, das Ding gegen den Felsen zu fahren.