Würde es wie zu Schulzeiten eine mündliche Note geben, Steffi Lemke würde an diesem Tag wohl eine 1 bekommen: Sie ist die Abgeordnete, die sich im Arbeitskreis II der Grünen-Fraktion an diesem Dienstag immer wieder mit Wortmeldungen einbringt und ihren Standpunkt in die Debatte trägt. Auf der Tagesordnung stehen die Probleme in den belgischen Atomkraftwerken Tihange und Doel und ein Gesetzentwurf zur Förderung von Mieterstrom. Im Arbeitskreis II besprechen Fachpolitiker, welche Schwerpunkte aus Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verkehr sie in den anstehenden Plenarsitzungen des Bundestages vor der Sommerpause einbringen wollen. Und Steffi Lemke aus Dessau-Roßlau, lockige blonde Haare, über das blaue Kleid eine goldene Kette gelegt, mischt als Sprecherin für Naturschutz mit.

Es ist ein sonniger Vormittag. Am Eingang des Deutschen Bundestages geht eine Besuchergruppe nach der anderen durch die Sicherheitsschleuse. Die letzten Plenarsitzungen vor dem Ende der Legislaturperiode stehen bevor. In den Parlamentarischen Wochen sind die Tage von Steffi Lemke lang: morgens Arbeitsgruppensitzung, danach in den Arbeitskreis, nachmittags Treffen der Fraktion, abends der Besuch von Veranstaltungen – ganz zu schweigen von den Plenartagen, die gelegentlich erst nachts um 3 Uhr zu Ende gehen. "Es stimmt schon, dass Politik meine Leidenschaft ist", sagt Steffi Lemke und schiebt hinterher, dass man die Belastung und das tagtägliche Pensum sonst wahrscheinlich nicht einfach wegstecken würde.

Der erste Antrieb: die "stinkende Kloake Mulde"

Die Mulde bei Dessau – damals laut Steffi Lemke "eine stinkende Kloake, heute eine faszinierende Naturschönheit" Bildrechte: MDR/Max Heeke Diese Leidenschaft trägt die 49-Jährige schon lange in sich: Zu DDR-Zeiten, genauer Ende der 80er Jahre, begann sie, sich in ihrer Heimat Dessau-Roßlau politisch zu engagieren. Der Grund, wie sollte es bei einer überzeugten Grünen auch anders sein, war der Naturschutz. Genauer gesagt war es die Mulde, an der Lemke aufgewachsen ist. "Sie war damals eine stinkende Kloake, in die Gift aus Bitterfeld-Wolfen geleitet wurde", sagt sie. "Das zu ändern, war ein starker Antrieb."



Lemke hat inzwischen auf einem schwarzen Sessel auf den Fluren des Bundestages Platz genommen. Sie spricht langsam, scheint ihre Worte genau zu überdenken. Ihre Stimme ist ruhig, mitunter fast schon leise. Die Arbeit als Bundestagsabgeordnete habe sich in den vergangenen Jahren gewandelt, sagt Lemke. 1994, in ihrer ersten Legislaturperiode als Abgeordnete, der Bundestag saß damals noch in Bonn, habe sich deutsche Politik mehr um sich selbst gedreht als heute. Heute, im offen gestalteten Berliner Regierungsviertel, nimmt Steffi Lemke das anders wahr. "Vieles dreht sich wegen der gewachsenen Verantwortung Deutschlands in der Welt um internationale Prozesse", findet Lemke, ehe sie den vorbeilaufenden Bundestagspräsidenten Norbert Lammert grüßt.

Man muss immer wieder raus aus Berlin. Weg aus dem Regierungsviertel. Steffi Lemke, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen

Steffi Lemke im Deutschen Bundestag, im Hintergrund der Sitzungssaal der Grünen-Fraktion Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer "Politik ist in den Jahren schneller geworden. Und komplexer. Sie schaffen es weniger, selbst alle Informationen zu verarbeiten. Man ist stärker darauf angewiesen, sich auf bestimmte Dinge zu verlassen", sagt sie. Steffi Lemke hat deswegen mal versucht, feste Zeiten in ihren Kalender schreiben zu lassen, in denen sie einzig und allein Zeit zum Lesen hat. Lesepause hat ihr Büro das genannt. "Man braucht die Ruhe und die Zeit, Informationen in der Tiefe aufzunehmen und zu reflektieren. Das ist das, was im Alltag zu kurz kommt und eines der großen Probleme ist."

Diese Ausdauer, die musste auch Steffi Lemke lernen

Cornelia Lüddemann, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag von Sachsen-Anhalt, sagt über Steffi Lemke, sie bewundere deren Klarheit – und die Ausdauer, mit der sie Themen angehe. "Es zeichnet Steffi aus, dass sie sich Zeit nimmt, ehe sie sich eine Meinung bildet." Als Steffi Lemke das hört, lächelt sie. Es ist nur ein kurzes Lächeln, das da über ihr Gesicht huscht und die ernste und konzentrierte Miene der Politikerin Lemke für kurze Zeit vergessen lässt.

"Ich musste das erst lernen", gesteht Lemke und meint die angesprochene Ausdauer. Inzwischen – nach 23 Jahren in der Bundespolitik, davon elf Jahre als politische Bundesgeschäftsführerin der Grünen – ist Meditation zum Mittel ihrer Wahl geworden – um all die Strapazen einzuordnen, um die Belastung wegzustecken. Und um neue Kraft zu tanken.

Wenn Steffi Lemke den politischen Alltag vergessen will, fährt sie außerdem zum Paddeln an die Elbe, geht spazieren oder setzt sich mit einer Tasse Kaffee in den heimischen Garten und genießt die Natur. Ihre Heimat, die liegt trotz all der Jahre in Bonn und Berlin in Dessau-Roßlau. Aus Sachsen-Anhalt wegzuziehen? Das kam für sie nie infrage, sagt sie.

In Dessau-Roßlau hat Lemke ihre Freunde, sie hat ihren 20-jährigen Sohn in der Nähe. Und sie hat die Junkers Paddelgemeinschaft, in der sie eines von knapp über 100 Mitgliedern ist. Neben der Erholung, die Steffi Lemke beim Paddeln findet, nimmt sie im Gespräch mit den Mitgliedern des Vereins auch in anderer Hinsicht etwas für ihre Arbeit mit: Die Menschen dort sind der Spiegel für das, wie die Leute in ihrem Wahlkreis ticken. Was sie bewegt. Und was sie sich von Politik wünschen. "Man muss immer wieder aus Berlin raus. Weg aus dem Regierungsviertel." Sie versuche das so oft wie möglich, sagt sie – unter der Woche, wenn nicht gerade Sitzungswochen anstehen, am Wochenende sowieso.

Steffi Lemke und Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, bei der Fachtagung "Saubere Ostsee für alle" Bildrechte: dpa Zurück im Sitzungssaal der Grünen: Am späten Vormittag kommt Anton Hofreiter in den Raum, der Fraktionsvorsitzende. Er wird hier von allen nur Toni genannt, unter Grünen ist man per Du. Hofreiter war in der Arktis, hat mit Forschern über das Ausmaß des Klimawandels gesprochen. Jetzt berichtet er im Arbeitskreis von seinen Erlebnissen. Später wird er Steffi Lemke für das "tolle Fachgespräch" loben, das beide im Anschluss an seine Reise zum Thema geführt hätten. Steffi Lemke nimmt das mit einem Nicken zur Kenntnis. Nachdem Hofreiter seinen Vortrag beendet hat, hebt sie wieder die Hand. Im Bundestag kommt man so schnell nicht zur Ruhe.

Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke Über den Autor Luca Deutschländer hat als 15-Jähriger bei der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen begonnen und arbeitet seit Januar 2016 für MDR SACHSEN-ANHALT. In der Online-Redaktion schreibt er viel über Landespolitik. Nach Magdeburg kam er 2013 wegen des Journalistik-Studiums, das ihn später unter anderem zu Süddeutscher Zeitung, Spiegel-Verlag und Hessischem Rundfunk führte. Inzwischen fühlt sich der gebürtige Nordhesse längst in Sachsen-Anhalt heimisch.

Spitzenkandidaten aus Sachsen-Anhalt: