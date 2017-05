Der bevorstehende Kirchentag hat im Unterbewusstsein von Andreas Höppner Spuren hinterlassen. Als er am Samstag in der Händelhalle in Halle am Rednerpult steht, ruft er seinen Parteifreunden zu: "Ich bin kein Prophet und auch kein Messias." Im ersten Moment ist nicht ganz klar, was er damit meint. Glaubt er, dass die Linkspartei tot ist, und er muss sie wieder auferstehen lassen? Tatsächlich scheint Höppner das Gefühl zu haben, dass einige Genossinnen und Genossen zu viele Hoffnungen mit ihm verbinden, denn er fordert jeden Einzelnen auf, sich für linke Ideale einzusetzen. "Nur wenn wir zusammenstehen, werden wir bei der Bundestagswahl gut abschneiden", sagt der 49-jährige Altmärker. Er legt damit den Finger in die Wunde.

Lähmung nach der Wahlschlappe

Vor der Landtagswahl 2016 konnte man in den Reihen seiner Partei noch den Willen erkennen, den nächsten Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt zu stellen. Am Wahlabend wurde die Linkspartei jedoch von rechts überholt. Mit 16,3 Prozent der Wählerstimmen reichte es nicht einmal mehr für die Rolle der Oppositionsführerin im Magdeburger Landtag.

Das Minus von über sieben Prozent steckt den Mitgliedern der Linkspartei noch heute in den Knochen. Sie wirken teilweise wie gelähmt, zumal Gallionsfiguren wie der ehemalige Fraktionsvorsitzende Wulf Gallert nach der Wahlschlappe ihren politischen Biss verloren haben. Gallert, der die Gabe der freien, pointierten Rede besitzt, ließ sich zum Landtagsvizepräsidenten wählen und verstummte in dem repräsentativen Amt. Ein Verlust für die Linkspartei, zumal sein Nachfolger Swen Knöchel einige Mühe hat, seine Botschaften mit Elan an die Frau oder den Mann zu bringen.

Höppner soll es richten

Auch die Spitze der Linkspartei um die Landesvorsitzende Birke Bull-Bischoff fand kein schlüssiges Konzept, mit dem sich das Trauma der Landtagswahl abschütteln ließ. Nun also soll es Andreas Höppner richten. Er ist am Samstag in Halle mit 92 Prozent der Stimmen zum neuen Landesvorsitzenden gewählt worden. Ein Ergebnis, mit dem der neue erste Mann aus dem Altmark-Ort Kloster Neuendorf mehr als zufrieden ist.

"Das ausgesprochene Vertrauen gibt mir Rückenwind für den Bundestagswahlkampf", sagt Höppner. "Besser hätte es nicht laufen können." Höppner will seine Partei wachrütteln. Nicht wie der Erlöser, sondern eher wie der Prinz bei Dornröschen. Er küsst seine Parteifreunde, wenn er ihnen, wie in Halle geschehen, sinngemäß zuruft: "Ich brauche jeden Einzelnen von Euch, denn alleine kann ich nicht viel ausrichten."

Politikstil der klaren Worte

Höppner will die Ärmel hochkrempeln und für linke Ideale streiten, für faire Löhne, für soziale Gerechtigkeit. Mit seiner direkten Art möchte er verlorengegangenes Vertrauen beim Wähler wiedererlangen. "Mit Rumeierei erreicht man keine Menschen", sagt er während seiner Vorstellungsrede in Halle. "Wenn mir Gegenwind ins Gesicht bläst, laufe ich zur Hochform auf."

Nach so einem Satz brandet beim Landesparteitag der Linken kurzzeitig Applaus auf. Die Genossinnen und Genossen mögen Höppners Politikstil der klaren Worte, und sie vertrauen ihm. Sicher auch deshalb, weil der Gewerkschafter und ehemalige Betriebsratsvorsitzende schon oft Biss bewiesen hat. Er hat sich wie kein anderer für die Beschäftigten des Backwarenherstellers Fricopan eingesetzt und nahm dafür sogar gerichtliche Auseinandersetzungen in Kauf.

Ich habe bei Fricopan gelernt, ganz nah dran zu sein. Und da, wo wir ganz nah dran sind, wo man uns versteht, da erzielen wir auch Wahlerfolge. Andreas Höppner, Landeschef der Linken

Höppner ist der Gegenentwurf zur scheidenden Landesvorsitzenden Birke Bull-Bischoff, die von sich selbst sagt, etwas zu "verkopft" zu sein. Fünf Jahre lang stand die ausgebildete Unterstufenlehrerin und ehemalige Mitarbeiterin der FDJ-Bezirksleitung der DDR an der Spitze der Linkspartei in Sachsen-Anhalt. In Halle tritt sie nicht noch einmal für den Landesvorsitz an, weil sie im September in den Bundestag einziehen will, zusammen mit zwei anderen erfahrenden Landtagsabgeordneten. Gut möglich, dass die drei ein Vakuum hinterlassen werden.

Die Parteitagsdelegierten geben sich schmallippig, wenn sie darauf angesprochen werden, was sie von der geplanten Berlinflucht der Abgeordneten halten. Eine Frau ist jedoch redselig und sieht den Wechsel als Chance: "Wir haben noch genügend alte Hasen in der Landtagsfraktion, die die Jüngeren anleiten können", sagt sie. "Deswegen sehe ich den Weggang von Birke Bull-Bischoff, Eva von Angern und Matthias Höhn eher positiv. Sie werden in Berlin für Sachsen-Anhalt streiten. Und das ist gut so."

Linke Aufbruchstimmung fürs Land

Andreas Höppner, der neue Landesvorsitzende, wird sich trotzdem etwas einfallen lassen müssen, um den Personalschwund zu kompensieren. Zumal sich die Partei lange Zeit nicht um den politischen Nachwuchs gekümmert hat. Höppner hat das Problem erkannt. Er will künftige Parteitage lebendiger gestalten, mit echten Diskussionsforen, Filmvorführungen und Kinderbetreuung.

Eine erste Verjüngungskur hat sich die Linkspartei am Samstag in Halle gegönnt. Die Delegierten wählten zwei Frauen und einen Mann in den Landesvorstand. Alle sind unter fünfzig. Sie sollen gemeinsam mit Andreas Höppner für eine linke Aufbruchsstimmung in Sachsen-Anhalt sorgen. Die Erwartungen an das Vierergespann sind groß. Genau genommen soll es dafür sorgen, dass die Linkspartei zu ihrer alten Stärke zurückfindet. Sicher keine leichte Aufgabe.

