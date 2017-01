Pro und Contra Sind "Kastenstände" Tierquälerei?

Sie sind etwa 70 Zentimeter hoch und zwei Meter lang: "Kastenstände", Gitterboxen aus Stahl. In ihnen werden Zuchtsauen gehalten, teilweise monatelang fixiert und ohne die Chance auf Bewegung. Bei Tierschützern sorgt das immer wieder für Kritik. Von Tierquälerei ist die Rede. Im November vergangenen Jahres hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden, dass industrielle Schweinehalter ihren Tieren künftig mehr Platz bieten müssen.

In einem bundesweiten Pilotprojekt testen 18 Schweinehalter aus Sachsen-Anhalt, wie sie den Aufenthalt in den Kastenständen verkürzen und die Boxen tierschutzgerecht gestalten können. Der Druck auf die Züchter ist groß, denn die Behörden verlangen eine schnelle Umsetzung der neuen Vorschrift.

Hans Georg Meyer ist Sauenhalter in Streesow im Jerichower Land. Er sagt, Kastenstände seien keine Tierquälerei. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bringe für Züchter wie ihn ein "Riesenproblem".

Sind "Kastenstände" Tierquälerei?

Wenn ich das so platt sagen soll: "Nein!" Weil die Kastenstände den Sauen im Stall einen Schutzbereich ermöglichen, in dem sie sich beruhigen können. Speziell im Rauscheverhalten brauchen sie diesen Schutzraum, weil sonst in der Gruppe die Rangkämpfe zu Tierverletzungen, oder gar zum Tod und wirtschaftlichen Totalausfällen führen.

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts fordert umgehende Umbauten in den Ställen. Wie schnell kann das umgesetzt werden?

Wir haben die Kastenstände rausgeschmissen aufgrund des Urteils. Wir haben aber Riesenprobleme. Das führt in meinem Betrieb dazu, dass die biologischen Leistungen abgesenkt worden sind. Das heißt, wir haben erhöhte Sauenverluste. Ich denke deshalb, wir brauchen auf jeden Fall Übergangsfristen. Wir müssen jetzt erst mal Erfahrungen sammeln und mit diesen Erfahrungen später in die breite Praxis gehen. Wir sind im Grunde Pioniere, die jetzt ein Stück weit die Zeche mit bezahlen.

Die betroffenen Sauenhalter sprechen von Behördenwillkür, weil es keine verbindlichen Vorgaben gibt und die Neuregelung zu allgemein formuliert ist. Kann jeder Kontrolleur jetzt selbst entscheiden, was er akzeptiert?

Das unterstreiche ich voll und ganz. Speziell in unserem Fall hat uns die Behörde mit verbindlichen Fachaussagen voll und ganz allein gelassen. Die Behörde kommt nur und beanstandet. Ich habe danach in meiner Anlage mehrfach umgebaut und verändert und jedesmal bei der nächsten Kontrolle war es wieder nicht in Ordnung. Das ist reine Willkür. Und ich würde da erwarten von der Administration, dass wir feste, verbindliche Regelwerke an die Hand bekommen.

Gefährdet das Urteil die Existenz der bestehenden Betriebe und damit auch Arbeitsplätze?

Im weiteren Sinne, "Ja!". Auch weil die Art, wie die gesetzlichen Vorgaben in der Vergangenheit umgesetzt wurden, das ist schon existenzbedrohend. Wir haben innerhalb von Deutschland Riesenunterschiede bei den behördlichen Auflagen. Ich halte derzeit 2500 Sauen und in meinem Betrieb gibt es 25 Arbeitsplätze.

Können die Kastenstände langfristig komplett abgeschafft werden?

Vielleicht morgen oder übermorgen. Aber aktuell so nicht. Es fehlt noch Wissen, wie es dann weitergehen soll. Das prangere ich auch an. Wir haben unsere Universitäten, wir haben unsere Fachstellen. Dass man nicht im Vorfeld Know How gesammelt hat und dann die Praxis zur Umrüstung bewegt. Man hat erst die Praxis verprügelt. Und man kommt jetzt erst mit entsprechenden Recherchen, wie das künftig funktionieren soll.

Dorothea Frederking, Landtagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, hält hingegen nichts von "Kastenständen".

Sind "Kastenstände" Tierquälerei?

Kastenstände sind nicht tiergerecht. Wir fordern ihre grundsätzliche Abschaffung um die unwürdige Tierqual in den Kastenständen zu beenden. Und wenn derzeit nach Alternativen gesucht wird, dann kann die Alternative nur heißen: ohne Kastenstände! Oder ihre Nutzung muss auf einen sehr kurzen Zeitraum eingeschränkt werden, der im unmittelbaren Zusammenhang mit der künstlichen Besamung steht, also nur zur Behandlung.

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts fordert umgehende Umbauten in den Ställen. Wie schnell kann das umgesetzt werden?

Wir wollen nach dem "dänischen Modell" handeln, das für Stall-Neubauten keine Kastenstände mehr zulässt. Und für bestehende Ställe eine Übergangsfrist einräumt. In Dänemark geht diese "Schonfrist" bis ca. 2030, das halte ich allerdings für zu lang. Für die Übernahme dieses Modells gab es bereits von Seiten Sachsen-Anhalts eine Initiative bei der Agrarministerkonferenz. Und wir planen auch eine Initiative über den Bundesrat. Für Neubauten könnte die Abschaffung der Kastenstände also schon in zwei Jahren möglich sein.

Die betroffenen Sauenhalter sprechen von Behördenwillkür, weil es keine verbindlichen Vorgaben gibt und die Neuregelung zu allgemein formuliert ist. Kann jeder Kontrolleur jetzt selbst entscheiden, was er akzeptiert?

Die Gefahr besteht überhaupt nicht. Das Urteil ist klar. Wenn Tierhalter sagen, es gibt keine klaren Vorgaben, dann ist das eine Schutzbehauptung. Die Vorgabe ist sozusagen kinderleicht: Die Sau muss in Seitenlage ungehindert und verletzungsfrei die Beine ausstrecken können. Und das kann man beurteilen. Viele Betreibe können sofort über das Management etwas machen. Eine kleine Sau in einen kleinen Kasten. Eine größere Sau in einen größeren Kastenstand. Wenn das an Grenzen stößt, läßt man jeden zweiten Kastenstand frei. Das ist natürlich mit wirtschaftlichen Einbußen verbunden. Kann aber sofort umgesetzt werden. Oder man baut die Kastenstände um. Wir hoffen, dass künftig mehr Sauenhalter gleich ganz auf die Kastenstände verzichten und die Sauen in Gruppen halten.

Gefährdet das Urteil die Existenz der bestehenden Betriebe und damit auch Arbeitsplätze?

Tierhalter müssen sich auch in der persönlichen Haltung zu den Tieren umstellen. Sie müssen sie als fühlende Mitgeschöpfe warnehmen und nicht nur als Produktionsfaktoren. Es wird kein Weg an einer Tierwende vorbeigehen. Tierschutz kann zum Verkaufsschlager werden und damit können auch faire Preise an der Ladentheke erzielt werden. Tierhalter dürfen bei den Herausforderungen aber nicht allein gelassen werden. Denn sie brauchen Planungssicherheit. Sie brauchen anständige Erzeugerpreise. Dazu brauchen wir eine verbindliche Kennzeichnung auf allen tierischen Produkten zu den Haltungsbedingungen. Damit sich die Verbraucher darauf einstellen können. Zum anderen möchten wir, dass tierschutzgerechte Haltung öffentlich gefördert wird. Wir möchten mehr Geld für Tierschutz auch über die EU-Agrarbeihilfen zur Verfügung stellen.

Können die Kastenstände langfristig komplett abgeschafft werden?

Das Urteil vom Bundesverwaltungsgericht ist eine höchstrichterliche Rechtssprechung, die sich auf Bundesrecht bezieht und gilt für alle Sauenhalter in Deutschland. Derzeit sind viele Kastenstände zu eng. Die Sauen sind regelrecht eingequetscht. Das Urteil fordert jetzt dazu auf, den Sauen sofort mehr Platz zu geben. Und das wird hoffentlich dazu führen, dass die Sauenhalter sich überlegen, gänzlich auf Kastenstände zu verzichten.