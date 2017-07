Sachsen-Anhalts CDU-Landeschef Thomas Webel hat das Bundestagswahlprogramm der Union verteidigt. Webel sagte MDR SACHSEN-ANHALT, was CDU und CSU zu Papier gebracht hätten, sei finanzierbar. "All diejenigen, die unser Wahlprogramm kritisieren, sollten vielleicht mal in ihre eigenen Programme schauen, ob sie den Menschen nicht mehr versprechen, als überhaupt machbar ist", so Webel. Es gebe zwar hohe Steuereinnahmen, trotzdem könnten die Programme anderer Parteien nicht finanziert werden, sagte er weiter.