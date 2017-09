Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Sachsen-Anhalt blickt mit Sorge auf die vorläufigen Hochrechnungen der Bundestagswahl. Susanne Wiedemeyer, stellvertretende Bezirksleiterin des DGB, sagte am Sonntagabend bei MDR SACHSEN-ANHALT, mit der AfD ziehe eine "rechtsradikale, völkische, rassistische und europafeindliche Partei" in den Deutschen Bundestag ein.



Mit Blick auf die Ankündigung der SPD, in die Opposition gehen zu wollen, sagte Wiedemeyer, weder FDP, Union noch Grüne hätten im Wahlkampf den Fokus auf Rente oder Tarifbindung gelegt. Das seien die Themen, die dem DGB besonders am Herzen lägen.