Reaktionen auf offenen Brief Kritik an Agrarpolitik wird Thema im Kabinett

Landwirtschaftsministerin Dalbert zeigte sich überrascht über den offenen Brief. Die Aussage, die Gespräche zwischen Landesregierung und Verbänden seien nicht ausreichend, wies Dalbert als "absurd" zurück. Man stehe in engen Gesprächen mit den Verbänden. Klar sei aber auch, dass man nicht immer einer Meinung sei. Die Ministerin der Grünen äußerte sich auch zu dem Vorwurf, Naturschutzorganisationen würden im Verhältnis zu "wirtschaftlich relevanten Bereichen" überproportional mit finanziellen Mitteln und Personal ausgestattet. Dalbert sagte, die Koalitionspartner hätten sich darauf geeinigt, einen Schwerpunkt auf den Umweltschutz zu legen, und das werde auch umgesetzt. Dalbert kündigte an, die Verbände zu einem Gespräch einladen zu wollen. Man wolle in der nächsten Woche persönlich über die Kritikpunkte sprechen.

Ministerpräsident Haseloff will die geäußerte Kritik im Kabinett ansprechen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Sprecher für Landwirtschaft der CDU-Fraktion, Guido Heuer, sagte dem MDR, der Brief sei für ihn nicht überraschend. "Wir haben ein Problem mit der Kommunikation zwischen dem Ministerium und den Verbänden." Diese Kommunikation müsse deutlich verbessert werden. Ministerin Dalbert müsse begreifen, dass Umweltschutz nur gemeinsam mit den Verbänden und der Landwirtschaft erfolgreich sein könne. Die CDU stehe an der Seite des ländlichen Raumes. Seine Partei werde alles dafür tun, die Interessen der Land- und Forstwirtschaft in der Regierung durchsetzen. Nötig sei mehr Personal in den zuständigen Ämtern.

Verbände wollen mehr Mitsprache

Zahlreiche Verbände von Bauern und Forstwirten hatten am vergangenen Freitag einen offenen Brief an Ministerpräsident Haseloff geschrieben. Darin heißt es, um den ländlichen Raum nachhaltig positiv voranbringen zu können, sei ein "sofortiger drastischer Kurswechsel" nötig. Statt "Scheinbeteiligungen" und Lippenbekenntnissen zum ländlichen Raum forderten die Verbände mehr Mitsprache. Statt konstruktiver Dialoge erlebe man Schnellschüsse und katastrophale Entscheidungen. So führe etwa der absolute Schutz von Wolf, Biber und Luchs zu Problemen, über die dringend geredet werden müsse. Unterschrieben hatten den Brief insgesamt 18 Verbände aus Sachsen-Anhalt, darunter auch Winzer und Tierzüchter.