Kritik an Höcke-Ausschlussverfahren Poggenburg schießt gegen AfD-Bundesvorstand

Der Bundesvorstand der AfD will Thüringens AfD-Chef Björn Höcke ausschließen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die AfD hatte am Montagvormittag mitgeteilt, dass sie den Thüringer Landeschef Höcke aus der Partei ausschließen will. Der Bundesvorstand habe das Ausschlussverfahren mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit beschlossen.



Hintergrund sind Höckes Äußerungen über das Holocaust-Mahnmal in Berlin und zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Höcke hatte bei einer Rede am 17. Januar in Dresden unter anderem von einer "dämlichen Bewältigungspolitik" gesprochen. Er sagte zudem, dass Deutschland eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" brauche. Der AfD-Politiker äußerte sich auch über das Holocaust-Mahnmal in Berlin: Die Deutschen seien das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt habe. Im Nachhinein betonte Höcke, mit "Schande" habe er den Holocaust gemeint, nicht das Denkmal.