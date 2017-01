Webel stellte klar, die Union werde bis zum Wahltag mit der SPD zusammenarbeiten. Es müssen noch einige Dinge auf den Weg gebracht werden, zum Beispiel die geplante Gründung einer Infrastrukturgesellschaft beim Bund. Dafür müsse das Grundgesetz geändert werden. Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) übte Kritik an Gabriel. Er sagte dem MDR, die Entscheidung zeige, in welcher Verfassung die SPD sei. Es kommentiere sich fast von selbst, wenn jemand neun Monate vor der Bundestagswahl seinen Parteivorsitz niederlegt und nicht als Kanzlerkandidat antritt. Politik lebe auch von Menschen und Gesichtern, von Kontinuität und Vorhersehbarkeit.

Matthias Höhn von den Linken sind die Inhalte wichtiger als der Kandidat. Bildrechte: IMAGO

Der Rückzug Gabriels trifft bei der Linken in Sachsen-Anhalt auf wenig Interesse. Der Bundesgeschäftsführer und Landtagsabgeordnete der Linken, Matthias Höhn, sagte dem MDR, wichtig sei, wie sich die SPD inhaltlich aufstelle und nicht, ob Sigmar Gabriel oder Martin Schulz Kanzlerkandidat werde. Am Ende gehe es darum, was die Partei in den kommenden Jahren in Deutschland ändern wolle, damit es gerechter und demokratischer werde. Schulz sei ein profilierter Europapolitiker, der aber nicht immer für Solidarität streite.