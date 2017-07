Experten prüfen Neueinstellungen Schüler-Boom verändert Lehrerbedarf

Es werden wieder mehr Kinder geboren, und mehr junge Menschen wandern ein. Die Zeiten sinkender Schülerzahlen sind vorbei und in Deutschland werden Zehntausende zusätzliche Lehrer benötigt. Einer neuen Studie der Bertelsmann Stiftung zufolge werden im Jahr 2025 voraussichtlich gut 8,3 Millionen Kinder und Jugendliche zur Schule gehen. Das sind deutlich mehr als in der offiziellen Prognose der Kultusministerkonferenz von 2013. Darin wird mit rund 7,2 Millionen Schülern im Jahr 2025 gerechnet.

In den ostdeutschen Bundesländern erwartet die Bertelsmann Stiftung ebenfalls einen Anstieg. Demnach wird es hier im Jahr 2025 etwa 1,1 Millionen Schüler geben. Zahlen für die einzelnen Bundesländer haben die Forscher nicht. Viele Länder müssten aufgrund des Anstiegs aber komplett umdenken, ansonsten drohe ein dramatischer Engpass an Lehrern und Gebäuden.

Was die Studie prognostiziert, trifft auch auf Sachsen-Anhalt zu. Das Bildungsministerium des Landes ist darauf eingestellt, dass künftig mehr Lehrer gebraucht werden als ursprünglich gedacht. So soll die Zahl der Studienplätze für das Lehramt steigen. Ende Juni hatte Bildungsminister Marco Tullner (CDU) neue Zahlen zum künftigen Bedarf veröffentlicht. Berechnungen von Experten hatten ergeben, dass im Land bis zum Schuljahr 2030/2031 jährlich im Schnitt rund 650 Vollzeitstellen neu besetzt werden müssen, um den Schulunterricht im Land gewährleisten zu können. Abgeleitet wurde die Zahl aus einer Bevölkerungsprognose. Aus ihr war hervorgegangen, dass die Zahl der Schüler in Sachsen-Anhalt langsamer sinken wird als zuvor gedacht. So wird zum Beispiel von rund 180.100 Schülern im Jahr 2025 ausgegangen. Bei der letzten Prognose war noch von knapp 158.700 Schülern die Rede, also etwa 13,5 Prozent weniger.