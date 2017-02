Es ist kurz nach halb drei am frühen Samstagmorgen, als Sachsen-Anhalts AfD-Fraktionschef André Poggenburg und der Abgeordnete Daniel Roi im Landtag am Domplatz vor die Presse treten. Für die Kameras schütteln beide demonstrativ die Hände. Die Botschaft ist klar: Daniel Roi bleibt Teil der Fraktion, der Antrag eines vorübergehenden Ausschlusses von ihm und weiteren Fraktionsmitgliedern ist nicht durchgekommen.

Einige Stunden zuvor: Es ist kurz vor 19 Uhr am Freitagabend, als André Poggenburg als einer der ersten Fraktionsmitglieder in den Besprechungsraum geht. Die Mappe mit Unterlagen hat er unter den Arm geklemmt, als er lächelnd in die Kameras nickt. In den Minuten darauf folgen weitere Abgeordnete, das Zimmer füllt sich. Die weiße Tür von Raum A2 41 schlägt jedes Mal mit einem lauten Knallen zu.

Roi weiß, dass die Sitzung ihn zum Thema haben wird

Die Garderobe davor bleibt an diesem Abend leer. Die meisten Fraktionsmitglieder sind ohnehin schon den ganzen Tag im Haus. Seit dem Morgen hat der Landtag im gegenüberliegenden Plenarsaal getagt, es ging unter anderem um Linksextremismus im politischen Diskurs. Mitglieder der AfD-Fraktion hatten mit ihren Reden für Empörung bei den übrigen Fraktionen gesorgt. Doch das ist nicht Thema an diesem Abend.

Daniel Roi bei einer Pause der mehr als sieben Stunden langen Sonderfraktionssitzung der AfD Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Es geht um den Ausschluss von Fraktionsmitgliedern, allen voran Daniel Roi. Auch er ist inzwischen in Raum A2 41 angekommen. Der 29-Jährige wirkt auf dem Weg dorthin angespannt. Er weiß, dass die bevorstehende Sondersitzung vor allem ihn zum Thema haben wird. Der ehemalige Parlamentarische Geschäftsführer hat eine interne Beschlussvorlage an eine frühere Referentin der AfD weitergegeben – jene Frau, die dem AfD-Abgeordneten Matthias Büttner vorwirft, sie sexuell genötigt zu haben. Bei den Fraktionskollegen von Roi ist von einem Vertrauensbruch die Rede. Dass dieser sich für sein Verhalten entschuldigt hat, hat die Wogen nicht glätten können.

Was an diesem Abend hinter verschlossener Tür passiert, worüber die 24 Fraktionsmitglieder diskutieren, all das ist unklar. Die Sitzung ist nicht-öffentlich. Und trotzdem hat es den Anschein, als werde zwischendrin heftig miteinander gestritten. Als rund eineinhalb Stunden vorbei sind, sind durch die geschlossene Tür erstmals laute Rufe nach Disziplin zu hören. Ein Abgeordneter meint lautstark, jetzt reiche es aber mal. Auch die Stimme von André Poggenburg ist mehrfach zu hören. Der Fraktionschef klingt verärgert.

"Überstunden schrubben, oder was?"

Dann, es ist mittlerweile fast 21.30 Uhr, liegt das erste Mal eine Art Aufbruchstimmung in der Luft. Mehrere Abgeordnete verlassen den Raum. War es das? Fehlanzeige. "Raucherpause", ruft einer der AfD-Leute. Auch Daniel Roi verlässt kurz den Beratungsraum. Er scheint zu Späßen aufgelegt. "Ihr seid ja alle noch da", sagt er in Richtung der Medienvertreter. "Überstunden schrubben, oder was?"

So vergeht Stunde um Stunde. Immer, wenn einzelne AfD-Leute zur Raucherpause in den Innenhof verschwinden, wird gelacht und gespaßt – kurze Zeit später gefolgt von lautstarken Wortgefechten, die durch die geschlossene Tür zu hören sind. Inzwischen ist die Heizung im Hohen Haus ausgeschaltet, ein neuer Tag ist angebrochen. Um kurz nach Mitternacht kommt die Grünen-Abgeordnete Dorothea Frederking vorbei. Sie arbeite häufig bis in den späten Abend, sagt sie. Ein kurzer Plausch, dann verabschiedet Frederking sich in den Feierabend. Die Sondersitzung der AfD-Fraktion läuft derweil weiter. Wie lange, das weiß hier keiner.

AfD-Fraktionschef André Poggenburg und Abgeordneter Daniel Roi sitzen auch künftig auf einem Flur im Landtag. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Um 1.15 Uhr öffnet sich wieder die Tür von Raum A2 41. "Wir machen eine Viertelstunde Pause", sagt Robert Farle, der Parlamentarische Geschäftsführer. Als die Pause vorbei ist und André Poggenburg zurückkehrt, sagt er "Nächste Runde" und lächelt. Es ist jenes Lächeln, das der 41-Jährige vor allem vor laufender Kamera perfekt beherrscht. Die "nächste Runde" wird an diesem Abend die letzte sein, die Abgeordneten stimmen nun ab. Werden einzelne Mitglieder, allen voran Daniel Roi, aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen?

Das Ergebnis nach sieben Stunden: kein Ausschluss

Die Antwort, die Poggenburg und Roi gegen 2.30 Uhr geben, lautet Nein. Mehr als sieben Stunden hat die Fraktion getagt, als sich beide in dieser Februarnacht den Fragen der Presse stellen. Man habe in dieser langen Sitzung sehr viel ausgetauscht, sagt Poggenburg. Dinge, für die im Alltag der Fraktionsarbeit oft die Zeit fehle. "Das hat gut getan und war eine erfrischende und tiegründige Angelegenheit." Das gute Miteinander der AfD-Fraktion im Plenum wolle man jetzt auch auf andere Teile der Fraktionsarbeit ausdehnen. "Es gab einen Antrag auf temporären Ausschluss aus der Fraktion", sagt der Fraktionschef. Den Namen Daniel Roi nimmt er nicht in den Mund. Und doch ist klar, was und wen Poggenburg meint. 15 Abgeordnete hätten für den Ausschluss auf Zeit gestimmt, sechs dagegen, drei Enthaltungen habe es gegeben.

Damit ist nun klar: Die AfD-Fraktion bleibt trotz mehrheitlichen Votums für den Ausschluss in ihrer bisherigen Zusammensetzung bestehen. Um ein Mitglied auszuschließen, wären 17 Stimmen nötig gewesen. Das ist vom Tisch. Kein Problem, sagt Poggenburg. Es gehöre zur AfD, dass man Entscheidungen wie diese anerkenne. Er ergänzt, zukünftig dürften natürlich keine Interna mehr nach außen dringen. "Daniel Roi hat erklärt, wie das zustande gekommen ist. Und das wurde ihm abgenommen."

"Kommen Sie gut nach Hause"

In der Fraktion soll jetzt mehr miteinander statt übereinander gesprochen werden, sagt der Fraktionschef. Neben ihm steht nickend Daniel Roi. Einen Machtkampf zwischen Poggenburg und Roi gebe es nicht, ergänzt Roi. Es sei nun alles geklärt, der Grundstein für einen Neuanfang sei gelegt. Nun nickt auch Poggenburg zustimmend. "Das Ergebnis ist aber nur dann gut, wenn wir daraus etwas machen. Und das haben wir uns vorgenommen." Einen Machtkampf, schiebt er hinterher, habe es entgegen vieler Presseberichte übrigens nie gegeben.

Poggenburg räumt auf Nachfrage ein, ein Teil des Ergebnisses sei ein "Burgfrieden vor der Bundestagswahl". Ein viel größerer Teil sei aber die Vernunft, die an diesem Abend im Mittelpunkt gestanden habe. Dann gehen er und Daniel Roi in Richtung ihrer Büros. "Kommen Sie gut nach Hause", sagt André Poggenburg zu den Journalisten. "Es war ein langer Tag."