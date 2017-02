Lob von Regierung, Kritik von Flüchtlingsrat Schnellere Abschiebungen, mehr Transparenz

Nachdem sich Bund und Länder am Donnerstag darauf verständigt haben, abgelehnte Asylbewerber schneller abzuschieben, erhofft sich das Land Sachsen-Anhalt einen besseren Informationsaustausch – insbesondere zwischen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und den Ausländer- und Sozialbehörden der Länder. Das erklärte Rainer Robra (CDU), Chef der Staatskanzlei von Sachsen-Anhalt. Er hatte bei dem Treffen Ministerpräsident Reiner Haseloff, ebenfalls CDU, vertreten. Dem MDR sagte Robra, Fälle von mehrfacher Beantragung von Sozialleistungen sollten damit bald Vergangenheit sein.

Rainer Robra (CDU), Chef der Staatskanzlei, vertrat bei dem Treffen von Bund und Ländern Ministerpräsident Reiner Haseloff. Bildrechte: IMAGO Ein Kompetenzgerangel von Bund und Ländern solle allerdings vermieden werden. "Es geht um ein Miteinander, um wechselseitige Hilfe und Unterstützung", so Robra. Die Gefahr eines Kompetenzgerangels sei aber erkannt – dem solle vor allem durch Gespräche auf der Ebene der Innenminister vorgebeugt werden.



Bei einem der besprochenen Punkte hat das Land Sachsen-Anhalt jedoch schon vorgesorgt: Die Rückführungsverfahren seien bereits beim Landesverwaltungsamt zentralisiert worden und würden nicht mehr wie bisher auf kommunaler Ebene oder bei Landkreisen abgewickelt, so Robra. Das sollten auch alle anderen Bundesländer einführen. So könne Know-How gebündelt werden.

Überwachung von Asylbewerber erleichtern

Bund und Länder hatten sich am Donnerstag darauf geeinigt, zeitnah einen Gesetzesentwurf zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht zu erarbeiten. Dieser soll vorsehen, dass die Überwachung einzelner Asylbewerber deutlich erleichtert wird. Auch soll die Abschiebehaft für die, von denen eine Gefahr für Leib und Leben oder die innere Sicherheit ausgeht, erweitert werden. In diesem Zusammenhang wird das Ausreisegewahrsam auf zehn Tage verlängert werden, lautet der Plan. Auch ist demnach vorgesehen, die freiwillige Rückkehr von Asylbewerbern attraktiver zu machen. So sollten diejenigen, die schnell freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren, mehr Geld bekommen.

Der Bund will Rainer Robra zufolge dafür sorgen, dass alle Ausländer- und Sozialbehörden der Länder Zugriff zum sogenannten Kerndatensystem bekommen. In dem System werden Personalien von Asylbewerbern gespeichert.

"Hinterherrennen rechter Stimmungsmache"

Kritisiert die Vereinbarung: Stefanie Mürbe, Sprecherin des Flüchtlingsrats Sachsen-Anhalt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt hatte die neuen Maßnahmen hingegen schon am Donnerstag abgelehnt. Sprecherin Stefanie Mürbe sagte dem MDR, das sei Wahlkampf und ein "Hinterherrennen rechter Stimmungsmache". Es werde nur von Abschiebung gesprochen und nicht von Integration und Bleiberecht. Mürbe sagte weiter, der Bund wolle die Kompetenzen der Länder beschneiden und föderale Prinzipien aushebeln. Das sei vor allem wegen humanitärer Bedenken bei Abschiebungen von Asylbewerbern aus Afghanistan fraglich.

Am kommenden Sonnabend lädt der Flüchtlingsrat um 14 Uhr zu einer Demonstration am Magdeburger Domplatz ein. Dort soll – ebenso wie in Stendal und Salzwedel – gegen Abschiebungen nach Afghanistan demonstriert werden.

Im vergangenen Jahr waren 842 Asylbewerber aus Sachsen-Anhalt abgeschoben worden – vor allem in die Balkan-Staaten.