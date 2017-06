Die Hälfte der befragten Sachsen-Anhalter erklärte, unzufrieden mit der Arbeit der Landesregierung zu sein. 46 Prozent gaben hingegen an, zufrieden oder sehr zufrieden zu sein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Zufriedenheit der Sachsen-Anhalter mit ihrer Landesregierung wächst. Das geht aus einer aktuellen Umfrage von Infratest dimap hervor, die der MDR in Auftrag gegeben hat. 46 Prozent der Befragten gaben an, zufrieden oder sehr zufrieden mit der Arbeit der schwarz-rot-grünen Koalition zu sein. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als noch vor einem halben Jahr.

Die Zustimmung von 46 Prozent der Wähler ist einer der besten Werte für Ministerpräsident Reiner Haseloff, der seit 2011 im Amt ist. Mit der Arbeit der Landesregierung sind auch 34 Prozent der Anhänger der Linkspartei zufrieden oder sehr zufrieden. Die Umfrage zeigt aber auch, dass genau die Hälfte der Befragten weniger oder gar nicht zufrieden mit der Arbeit der Landesregierung ist. 41 Prozent sind weniger zufrieden, neun Prozent gar nicht zufrieden.

Im Vergleich mit anderen Bundesländern ist die Zufriedenheit mit der Landesregierung in Sachsen-Anhalt relativ niedrig. In Mecklenburg-Vorpommern und in Bayern sind zum Beispiel 61 beziehungsweise 69 Prozent einverstanden mit der Politik ihrer Regierungen. Wenn am Sonntag ein neuer Landtag gewählt würde, dürften CDU, Grüne und FDP sich über einen Zuwachs freuen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wäre am Sonntag Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, würde die CDU als klare Gewinnerin hervorgehen. Sie kommt in der Umfrage auf 40 Prozent. Das sind sieben Punkte mehr als vor einem halben Jahr. Die Christdemokraten punkten demnach in allen Altersklassen, besonders jedoch bei den 35- bis 49-Jährigen. Von ihnen würden fast die Hälfte aller Wahlberechtigten CDU wählen.



Die Sozialdemokraten hingegen verlieren zwei Punkte und landen bei 13 Prozent. Wie schon bei der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl erfährt die SPD ihre höchste Zustimmung bei den wahlberechtigten Sachsen-Anhaltern ab 65 Jahren. 18 Prozent dieser Altersgruppe würden der Partei ihre Stimme geben. Die SPD liegt damit gleichauf mit der AfD, die um neun Prozentpunkte abrutscht. Zweitstärkste Kraft im Magdeburger Landtag wäre der Umfrage zufolge die Linkspartei mit 20 Prozent. Sie gewinnnt zwei Punkte dazu. Linke und AfD punkten demnach besonders bei den 50- bis 64-Jährigen.



Die Grünen verzeichnen ein Plus von einem Punkt und erreichen 6 Prozent der Stimmen. Falls am Sonntag ein neuer Landtag gewählt würde, könnte die FDP laut Umfrage mit fünf Prozent wieder ins Parlament einziehen.

Über die Befragung Für den Sachsen-Anhalt-Trend im Auftrag des MDR hat Infratest dimap vom 12. bis 17. Juni insgesamt 1.000 Wahlberechtigte in Sachsen-Anhalt befragt. Die Teilnehmer wurden per repräsentativer Zufallsauswahl ausgewählt und telefonisch interviewt.



Der erste Teil der Befragung war am 20. Juni veröffentlicht worden. Darin waren die Sonntagsfrage zu einer anstehenden Bundestagswahl, die Entscheidung bei einer Direktwahl des Bundeskanzlers sowie die Vertrauenswürdigkeit internationaler Partner erfragt worden.

Die CDU ist nach Meinung der Wähler die kompetenteste Partei in Sachsen-Anhalt. Das geht ebenfalls aus der Umfrage von Infratest dimap hervor. Danach trauen 39 Prozent der Befragten der CDU am ehesten zu, die wichtigsten Aufgaben in Sachsen-Anhalt zu lösen. Das sind neun Prozentpunkte mehr als bei der letzten Befragung. Weit abgeschlagen ist auch diesmal die SPD. Nur zehn Prozent trauen ihr zu, die wichtigsten Aufgaben in Sachsen-Anhalt zu lösen.



Allerdings zweifelt die Mehrheit der Befragten an der Kompetenz der Parteien insgesamt. 41 Prozent trauen keiner Partei zu, die wichtigsten Aufgaben in Sachsen-Anhalt zu lösen. Bei der Umfrage im November vergangenen Jahres hatte dieser Wert bei 45 Prozent gelegen. Auch hier dominieren die Christdemokraten: Ihnen trauen 39 Prozent der Sachsen-Anhalter zu, die wichtigsten Aufgaben im Land zu lösen. 41 Prozent der Befragten glauben aber, keine Partei könne die Probleme im Land lösen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Gemischte Reaktionen nach erstem Teil der Umfrage

Am Dienstag hatte MDR SACHSEN-ANHALT den ersten Teil der repräsentativen Umfrage veröffentlicht. Darin war deutlich geworden, dass bei einer anstehenden Bundestagswahl am Sonntag 45 Prozent der Sachsen-Anhalter CDU wählen würden. Politiker im ganzen Land reagierten unterschiedlich auf die Ergebnisse. Während sich CDU-Ministerpräsident Reiner Haseloff zufrieden zeigte, warben Grünen-Chefin Susan Sziborra-Seidlitz und AfD-Politiker André Poggenburg, die Ergebnisse als Momentaufnahme zu betrachten und nicht überzubewerten.

Dieses Thema im Programm: • MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir | 22.06.2017 | ab 05:00 Uhr

• MDR um 11 | 22.06.2017 | 11:00 Uhr

• MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 22.06.2017 | 19:00 Uhr