Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden laut einer repräsentativen Umfrage die mit Abstand meisten Wahlberechtigten in Sachsen-Anhalt für die CDU stimmen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Gut drei Monate vor der Bundestagswahl liegt die CDU bei den Wählern in Sachsen-Anhalt deutlich vorn. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des MDR hervor. Danach legt die CDU im Vergleich zur letzten Bundestagswahl vor vier Jahren um 3,8 Prozentpunkte zu und erreicht 45 Prozent. Die SPD hingegen rutscht um 4,2 Prozentpunkte ab und kommt nur noch auf 14 Prozent.

Auch die Linke verliert deutlich. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden in Sachsen-Anhalt 17 Prozent für die Partei stimmen – vor vier Jahren waren es noch 23,9 Prozent gewesen. Die AfD käme auf 11 Prozent der Stimmen. Bei der Bundestagswahl 2013 hatte sie in Sachsen-Anhalt bei 4,2 Prozent gelegen. Die Grünen würden laut der Umfrage wie vor vier Jahren 4 Prozent erreichen, die FDP verbessert sich von 2,6 auf 6 Prozent.

Auch bei den Spitzenkandidaten ist die SPD offenbar chancenlos. Wie die Umfrage zeigt, liegt Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Wählergunst klar vor ihrem Herausforderer Martin Schulz. Wenn man den Kanzler direkt wählen könnte, würden sich laut der Befragung 55 Prozent der Sachsen-Anhalter für die CDU-Vorsitzende entscheiden. Der SPD-Chef käme dagegen nur auf 22 Prozent. Die Kluft zwischen beiden Kandidaten ist damit in Sachsen-Anhalt größer als im Bundestrend. So hatte der jüngste ARD-Deutschlandtrend im Auftrag von Infratest dimap gezeigt, dass 53 Prozent der wahlberechtigten Deutschen bei einer Direktwahl Angela Merkel und 29 Prozent Martin Schulz wählen würden.

Über die Befragung Für den Sachsen-Anhalt-Trend im Auftrag des MDR hat Infratest dimap vom 12. bis 17. Juni insgesamt 1.000 Wahlberechtigte in Sachsen-Anhalt befragt. Die Teilnehmer wurden per repräsentativer Zufallsauswahl ausgewählt und telefonisch interviewt.



Den zweiten Teil der Befragung veröffentlicht MDR SACHSEN-ANHALT am 22. Juni. Darin wird es um die Bewertung der Landesregierung, die Kompetenz von Sachsen-Anhalts Parteien, Politikerzufriedenheit und die Frage, wie Sachsen-Anhalt bei einer bevorstehenden Landtagswahl wählen würde, gehen.

Die Befragung von Infratest dimap zeigt auch, dass die CDU besonders in der Gruppe der 35- bis 49-jährigen Sachsen-Anhalter punktet. So würden bei einer Bundestagswahl am kommenden Sonntag die Hälfte der Befragten in diesem Alter den Christdemokraten ihre Stimme geben. Anders bei der SPD: Sie hat ihre stärksten Befürworter in der Gruppe der Wahlberechtigten ab 65 Jahren. 19 Prozent der Befragten dieser Gruppe würden den Sozialdemokraten ihre Stimme geben. Bei den 18- bis 34-Jährigen fällt die SPD hingegen durch: Nur sieben Prozent der jungen Erwachsenen würden laut der Umfrage für die Partei stimmen.

Umgekehrt die AfD, die bei den 18- bis 34-Jährigen ihre größten Zustimmungswerte erfährt: 15 Prozent der jungen Erwachsenen in Sachsen-Anhalt würden zur Bundestagswahl AfD wählen. Ähnliche Werte erzielt die Linke, die in dieser Altersgruppe mit 21 Prozent ebenfalls ihre größte Zustimmung erfährt. Die FDP punktet bei den 35- bis 49-Jährigen am stärksten. Aus der betreffenden Gruppe würden demnach neun Prozent der Befragten die Freien Demokraten wählen.

Wenn der Bundeskanzler direkt gewählt werden könnte, würden die Wahlberechtigten in Sachsen-Anhalt mit deutlicher Mehrheit für Amtsinhaberin Angela Merkel stimmen. Das geht aus der Umfrage von Infratest dimap hervor. Die Frage lautete dabei: Wenn man den Bundeskanzler direkt wählen könnte, für wen würden Sie sich entscheiden: für Angela Merkel oder für Martin Schulz? Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wenn der Bundeskanzler direkt gewählt werden könnte, würden sich mehr als die Hälfte der befragten Sachsen-Anhalter für Angela Merkel entscheiden. Auch das geht aus der Umfrage im Auftrag des MDR hervor. Neben CDU-Wählern erhält Merkel dabei auffallend starke Unterstützung von Sachsen-Anhaltern, die zur Anhängerschaft von Grünen (59 Prozent) und FDP (54 Prozent) zählen. Auch 31 Prozent der SPD-Anhänger würden sich bei einer Direktwahl des Bundeskanzlers demnach für die Amtsinhaberin von der CDU entscheiden.

Für Martin Schulz würden 55 Prozent der SPD-Anhänger in Sachsen-Anhalt stimmen. Die höchste Zustimmung außerhalb seiner eigenen Partei erfährt Schulz laut Umfrage bei den Anhängern der Linken. Von ihnen würden in Sachsen-Anhalt 38 Prozent Schulz wählen. Der ARD-Deutschlandtrend zeigt einen ähnlichen Trend wie auf Landesebene in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der Befragung im Auftrag des MDR hat Infratest dimap ebenfalls ermittelt, wie vertrauenswürdig die Sachsen-Anhalter die USA, die Türkei, Russland und Polen als deutsche Partner empfinden. Demnach sind 93 Prozent der Befragten in Sachsen-Anhalt der Meinung, die Türkei sei kein vertrauenswürdiger Partner Deutschlands. Ein ebenfalls hohes Ergebnis zeigt die Frage nach der Vertrauenswürdigkeit der USA: Mehr als drei Viertel der Befragten denken, die Vereinigten Staaten seien kein vertrauenswürdiger Partner der Bundesrepublik. 62 Prozent gehen davon aus, auch Russland sei kein vertrauenswürdiger Partner.

Polen hingegen wird von fast der Hälte der befragten Sachsen-Anhalter als vertrauenswürdig empfunden. Im Auftrag des MDR hat Infratest dimap ermittelt, welchen Ländern Deutschland nach Meinung der Befragten in Sachsen-Anhalt vertrauen kann oder nicht. Die Frage lautete dabei: Ich nenne Ihnen jetzt einige Länder und Sie sagen mir bitte, ob das jeweilige Land ein Partner für Deutschland ist, dem man vertrauen kann oder nicht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Einschätzung der Befragten in Sachsen-Anhalt verglichen mit Werten auf Bundesebene. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

