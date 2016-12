Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann will die Fördermittelvergabe im Land neu regeln. Willingmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man müsse schauen, welche Lehren aus dem Fall "Lieken" gezogen werden könnten. Die Großbäckerei schließt ihr Werk in Weißenfels und baut dafür ein neues in Wittenberg. Dafür kassiert das Unternehmen elf Millionen Euro Fördergelder, will aber offenbar keine Tariflöhne mehr zahlen.