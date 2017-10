In Berlin beginnen am Mittwoch die ersten Gespräche zu einer künftigen Regierungsbildung. Dreieinhalb Wochen nach der Bundestagswahl trifft sich die Union zunächst mit der FDP und anschließend mit den Grünen. Gemeinsam sollen die Chancen für ein so genanntes Jamaika-Bündnis ausgelotet werden.

Sitta ist auch Mitglied des Präsidiums der Bundes-FDP. In den Sondierungsgesprächen vertritt er die Themenbereiche Verkehr, Umwelt und Bauen. Er will sich aber auch für die Belange Ostdeutschlands einsetzen. Einziger weiterer Vertreter aus Sachsen-Anhalt bei den Gesprächen in Berlin ist Ministerpräsident Reiner Haseloff. Der CDU-Politiker stößt am Freitag dazu. Dann ist das erste gemeinsame Treffen von Union, FDP und Grünen geplant.