Auch Kitas und Kommunen sollen vom neuen Kinderförderungsgesetz profitieren. Grimm-Benne kündigte an, ab dem Start des Kita-Jahres im August nächsten Jahres 500 zusätzliche Pädagogen einstellen zu wollen. Zudem sollen die Gemeinden entlastet werden. Die Pauschale, die das Land an die Gemeinden zahlt, soll neu berechnet werden – auf Grundlage der tatsächlich vereinbarten Betreuungszeiten von Kindern. Eine Untersuchung hatte gezeigt, dass Kinder länger betreut werden als bislang angenommen. Zudem seien es auch mehr Kinder als gedacht.

Ob die Pläne des Sozialministeriums genau so umgesetzt werden, ist allerdings fraglich. Die CDU reagierte auf die Vorschläge verärgert. Der sozialpolitische Sprecher Tobias Krull warf Grimm-Bennes Ministerium bei MDR SACHSEN-ANHALT vor, in der Sache vorzupreschen. Seine Fraktion nehme die Vorschläge zur Kenntnis, habe die Daten jedoch noch nicht vorliegen. So fehle die Basis, um am Gesetz arbeiten zu können. Der Vorschlag sei noch nicht entscheidungsreif.

Nicht alle halten die Pläne von Sozialministerin Grimm-Benne für sinnvoll. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Die Grünen sehen in der finanziellen Entlastung der Eltern ein wichtiges Zeichen an Familien, dass Kinder gewünscht und gefördert werden. Fraktionschefin Cornelia Lüddemann teilte mit, sie sei allerdings für eine soziale Staffelung des Elternbeitrages. Das wäre laut Lüddemann gerechter.



Die AfD-Fraktion sprach von einem wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer kostenlosen Kita-Betreuung für alle Kinder in Sachsen-Anhalt. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Tobias Rausch kündigte bei MDR SACHSEN-ANHALT aber auch Änderungsvorschläge an. Seine Partei wolle beispielsweise ein kostenfreies Essen in der Kita ermöglichen. Nach den Worten Rauschs sollte das Geld, das für Genderprojekte und Integration verwendet wird, sinnvoll für eine ordentliche Familienpolitik genutzt werden.



Aus Sicht der Linkspartei geht die Landesregierung die strukturellen Probleme bei der Kita-Finanzierung nicht wirklich an. Zudem würden Familien mit nur einem Kind nicht von der Beitragsbefreiung profitierten.



Und auch der Städte- und Gemeindebund ist nicht zufrieden. Expertin Karin Becker sieht noch immer keine ausreichende Entlastung der Kommunen. Becker sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das Geld reiche wahrscheinlich nicht aus, um die Standards zu finanzieren, die das Gesetz vorgebe.