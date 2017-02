Die frühere SPD-Landeschefin Katrin Budde will in den Bundestag wechseln.

SPD-Parteitag in Köthen Stunde der Wahrheit für Katrin Budde

In Umfragen befand sich die SPD zuletzt bundesweit im Aufwind. Davon will die Partei auch in Sachsen-Anhalt profitieren. Am Samstag entscheidet ein Landesparteitag in Köthen darüber, welche Kandidaten auf die Landesliste für die Bundestagswahl kommen. Mit Spannung wird erwartet, ob die frühere Landeschefin Katrin Budde das Vertrauen der Delegierten bekommt.