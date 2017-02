Die frühere SPD-Landeschefin Katrin Budde will in den Bundestag wechseln.

Die frühere SPD-Landeschefin Katrin Budde will in den Bundestag wechseln. Bildrechte: dpa

SPD-Parteitag in Köthen Lischka Spitzenkandidat, Budde an Platz 2

In Umfragen befand sich die SPD zuletzt bundesweit im Aufwind. Davon will die Partei auch in Sachsen-Anhalt profitieren. An diesem Sonnabend bestimmt sie auf einem Landesparteitag ihre Kandidaten für die Bundestagswahl. Als Spitzenkandidat wurde SPD-Chef Lischka bestätigt. Mit Spannung war erwartet worden, ob die frühere Landeschefin Katrin Budde an Platz 2 kommt: Das gelang ihr mit 52 Ja-Stimmen.