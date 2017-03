Ein Jahr nach der Landtagswahl Städte- und Gemeindebund lobt "stabile Perspektive"

Der Städte- und Gemeindebund in Sachsen-Anhalt ist ein knappes Jahr nach der Landtagswahl überwiegend zufrieden mit der Arbeit der Landesregierung. Landesgeschäftsführer Jürgen Leindecker sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Grundausstattung der Kommunen sei stabilisiert worden. Der in der Koalition verabredete und inzwischen beschlossene Finanzausgleich gebe den Kommunen eine langfristige, stabile Perspektive. Jährlich stünden etwas mehr als 1,6 Milliarden Euro zur Verfügung – und somit 182,4 Millionen Euro mehr als bisher.

Die jahrelange Erstarrung in den Kommunalfinanzen sei damit aufgebrochen worden. "Die Landesregierung korrigiert nun das, was während der letzten Legislaturperiode aus dem Auge verloren worden ist", sagte Leindecker weiter. Die Kommunen hätten durch die starke Zunahme ihrer Kassenkredite belegen können, dass sie chronisch unterfinanziert gewesen seien. Das wird Leindecker zufolge nun abgefedert. Während der Beratungen über den Doppelhaushalt war von der Regierung vereinbart worden, den Finanzausgleich erstmals für fünf statt bisher zwei Jahre gelten zu lassen. CDU, SPD und Grüne begründeten das mit einer höheren Planungssicherheit für die Kommunen.

Jürgen Leindecker, Landesgeschäftsführer des hiesigen Städte- und Gemeindebundes, spricht von einem "konstruktiven Dialog" mit der Landesregierung. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz

Die neue Situation schaffe einen neuen Gesprächsfaden zwischen Landesregierung und Bürgermeistern, erklärte Leindecker weiter. Der Dialog sei in vielen Fällen konstruktiv. Leindecker forderte jedoch auch, weiter bestehende Finanzierungslücken durch Gesetze zu schließen. So fehle es den Kommunen an Geld für die Verwaltung der Asylbewerber und Flüchtlinge. Außerdem habe der Bund die Mittel für die Bekämpfung der strukturellen Arbeitslosigkeit gesenkt.