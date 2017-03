Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) sieht große Probleme bei der Abschiebung von rechtskräftig abgelehnten Asylbewerbern. Stahlknecht sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch in Magdeburg, insgesamt könnten siebzig Prozent aller rechtskräftig abgelehnten Asylbewerber nicht aus Sachsen-Anhalt abgeschoben werden, weil die Heimatländer schlecht oder gar nicht mit den deutschen Behörden kooperierten.

Er verwies dabei auf aktuelle Zahlen aus seinem Ministerium sowie einer erst im vergangenen Herbst gebildeten "Task Force Rückkehr". So sei die Zusammenarbeit für die Rückkehr abgelehnter Asylbewerber zum Beispiel mit Indien, Guinea-Bissau und Burkina Faso "stark verbesserungswürdig", aber auch mit Mali, Niger, dem Irak, Syrien und der Türkei.

Stahlknecht habe die "klare Forderung an die Bundesregierung", dass sie sich mit Staaten, die schlecht oder gar nicht kooperierten, in Verbindung setze, und dass Rückkehrabkommen getroffen würden. "Parteien, die das blockieren, blockieren am Ende den Rechtsstaat", sagte der Innenminister weiter.