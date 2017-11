Stendaler Wahlfälschungsaffäre Ausschuss hört Briefwahl-Vorstände

Das Urteil in der Stendaler Wahlfälschungsaffäre ist gesprochen, der CDU-Politiker Holger Gebhardt sitzt in Halle im Gefängnis. Die politische Aufarbeitung dauert an. Im Magdeburger Landtag beschäftigt sich ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss damit, wie eine Fälschung von knapp 1.000 Stimmen überhaupt möglich sein konnte. Am Mittwoch wurden dort Mitarbeiter und Vorstände der Wahllokale befragt. Dabei wurde deutlich: Die seltsamen Ergebnisse hatten verwundert, aber keinen Argwohn geweckt; wichtige Wahlregeln hatten die Mitarbeiter nicht gekannt.

Im Jahr 2014 gab es rund 2.000 Briefwähler. Drei Teams haben am Wahltag ausgezählt. Eine Mitarbeiterin erinnerte sich vor dem Untersuchungsausschuss, wie sehr man sich über die vielen Stimmen für Wolfgang Kühnel für den Kreistag gewundert habe. Kühnel war damals CDU-Chef im Landkreis Stendal. Und bei Holger Gebhardt hatte man in einem Team sogar befürchtet, der Zettel zum Auszählen werde nicht ausreichen. Das heißt: Gewundert hat man sich, aber schlichtweg nur über das hohe Ergebnis dieser beiden. Dass daran irgendetwas faul gewesen sein könnte, daran wurde kein Gedanke verschwendet.

Getuschelt wurde, es wurde aber nicht offen darüber gesprochen. Heute fielen Sätze wie: Ihre Aufgabe sei ja nur das Auszählen gewesen, mehr nicht. Selbst als bekannt wurde, dass es Ungereimtheiten bei der Briefwahl gegeben habe, wurde das nicht von oberster Stelle thematisiert. Normalerweise erwartet man ein Gespräch mit allen Beteiligten. Nicht in Stendal. Heute gab es auch interessante Erkenntnisse über das Arbeitsklima in der Stadtverwaltung: Das stellte sich eher als eines des Schweigens und nicht des Aufklärens dar.

Die Vierregel besagt: Ein Wahlberechtigter darf maximal vier Vollmachten einreichen. Tatsächlich hatten jedoch zwölf Bevollmächtigte zusammen fast 200 Briefwahlunterlagen abgeholt. Es hat zwei Mails aus der Kreisverwaltung gegeben – im Januar und Februar. Da wurde auf die neue Vierer-Regelung hingewiesen. Diese Mail hat offensichtlich niemand so richtig gelesen. Allerdings hat sich wohl in der Stendaler Stadtverwaltung auch keiner die Mühe gemacht, vor der Kommunalwahl in das aktuelle Wahlgesetz zu schauen. Dann wäre nämlich alles klar gewesen. Und in den Schulungen, die es für die Mitarbeiter in den Briefwahllokalen gab, in denen war die Vierer-Regelung kein Thema.