Die SPD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt hat den AfD-Fraktionsvorsitzenden André Poggenburg angezeigt. Das teilte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Rüdiger Erben, am Mittwoch mit.

Hintergrund der Anzeige sei Poggenburgs Aussage zu der geringen Beteiligung an der Friedensdemonstration von Muslimen in Köln. Begründet wird die Anzeige mit einem Tweet des AfD-Politikers, in dem er den Islam mit Terror und Gewalt gleichsetzt.