Die Geschichte beginnt im Juli 2016. Es ist der Tag, an dem Stefan Träger die Webseite der CDU in Sachsen-Anhalt aufruft und einen Antrag auf Mitgliedschaft im Kreisverband Börde ausfüllt. Er wird nach seinen Kontaktdaten gefragt, muss erklären, wie er seinen Mitgliedsbeitrag denn zahlen möchte. Irgendwann wird sein Antrag angenommen und Träger Mitglied der CDU. So weit, so normal. Es vergeht einige Zeit, ehe die Geschichte ihre eigentliche Wirrung annimmt – mehr als ein Jahr, um genau zu sein.