Arbeitsmarkt Gemischte Reaktionen auf Forderung nach mehr Tarifbindung

In Sachsen-Anhalt sollen künftig mehr Menschen nach Tarif bezahlt werden. Das hat Arbeitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Donnerstag im Landtag erklärt und für mehr Tarifbindung geworben. Grund seien große Gehaltsunterschiede zum bundesweiten Durchschnitt .

Die Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in Sachsen-Anhalt (AWSA) sehen den Wunsch nach mehr Tarifbindung kritisch. Sprecher Jan Pasemann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Forderung der Arbeitsministerin sei legitim. Allerdings gelte in Deutschland die im Grundgesetz verankerte Tarifautonomie. "Am Ende ist es also Sache der Gewerkschaften und der Arbeitgeber, über Tarifbindung zu entscheiden", so Pasemann. Die Tarifautonomie regelt, dass Gewerkschaften und Arbeitgebervertreter Tarifverhandlungen ohne staatliche Eingriffe abhalten dürfen.