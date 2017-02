Politik-Analyse "Dieser Theaterdonner ist für die AfD rundum nützlich"

MDR SACHSEN-ANHALT: In regionalen Medien war in den letzten Tagen von einem Machtkampf in der AfD berichtet worden, zwischen Parteiführung und dem äußerst rechten Flügel. Sogar von einem angeblich möglichen Parteiausschlussverfahren gegen AfD-Landeschef André Poggenburg war die Rede, was später dann aber dementiert wurde. Für wie glaubwürdig halten Sie diesen Richtungsstreit?

Politikpsychologe Thomas Kliche: Wissen Sie, gute Schauspieler identifizieren sich am Ende so mit ihrer Rolle, dass sie selber fühlen und erleben, was sie da vorspielen und so scheint mir das auch hier zu sein. Das ist eine Masche, um in die Medien zu kommen, die sehr gut funktioniert und damit kann man auch den eigenen Anhängern deutlich machen, dass man nichts hinter den Kulissen austrägt, sondern schrecklich ehrlich ist.

Außerdem ist es nützlich für die ganze Partei, weil sie ein Signal an beide Flügel gibt. Der rechte Flügel kriegt gesagt: Wir sind eigentlich eurer Meinung, auch wenn das gesellschaftlich verpönt ist. Der bürgerlich-konservative Flügel kriegt außerdem gesagt: Wir sind schrecklich seriös und passen auf, dass wir uns abgrenzen. Insofern hält man beide Flügel der AfD bei der Stange.

Wie kann man diese Masche durchbrechen?

Die kann man nicht durchbrechen. Die laufen auf einer Ebene und in Kreisen, wo sie mit rationalen Argumenten nicht zu erreichen sind. Man kann nur langfristig einen Entwurf entgegensetzen, mit dem man die Menschen überzeugt.

Wie könnte so ein Entwurf aussehen?

Weitermachen à la Marke Merkel wird nicht reichen. Wir brauchen eine Vorstellung, wie unsere Welt in zehn oder 15 Jahren aussehen soll, sodass sie solidarisch und nachhaltig eingerichtet ist. Eine Welt, in der Menschen nicht in großen Massen fliehen müssen und in der eine stabile und friedliche politische Ordnung herrscht. Darüber hat sich im Grunde seit zehn Jahren niemand mehr langfristig Gedanken gemacht.

An der Universität Magdeburg wurde eine Veranstaltung der AfD-nahen Hochschulgruppe von Studenten blockiert. Im Landtag in Magdeburg sorgte André Poggenburg dann für einen Eklat, als er die Magdeburger Studierenden als "linksextreme Lumpen" und "Wucherungen am deutschen Volkskörper" bezeichnete. Was will er mit so einer Rede bezwecken?

Er führt damit Nazi-Vokabular und -Denkweise in die politische Debatte ein. In der AfD gibt die Fantasie, dass es ein organisches Volk gebe, das wie ein Körper zusammengewachsen ist und dann gibt es Teile, die seien krank und die müsse man wegschneiden, wegätzen oder gar "sterilisieren" – wie jetzt im Sächsischen Landtag fantasiert wird. Das sind einfach Denkmuster, mit denen man versucht, Geschlossenheit fühlbar zu machen und alles, was einem nicht gefällt, auszugrenzen und damit auch Wut und Aggression in eine Richtung zu lenken und bösartige Vorgehensweisen vorzubereiten.

Würden Sie sagen, dass dieser inszenierte Machtkampf der AfD im kommenden Bundestagswahlkampf eher schadet oder eher nützt?

Das nützt der AfD ganz klar. Bis zur Bundestagswahl ist dieser Machtkampf ja nicht ausgetragen. Da wird auch kein Ausschluss stattfinden, denn dann müsste man André Poggenburg ja parteischädigendes Verhalten nachweisen. Die AfD wird keine Spaltung riskieren, weil sie dann ein Drittel ihrer klar rechtsextremen Wähler verlieren würde. Das heißt, das nützt der Partei und ist das Signal an beide Flügel: Wir sind für euch da. Wir haben eure Belange und eure Wünsche im Auge! Dazu kommt, dass sie damit als Thema in die Medien dringen. Gleichzeitig gibt es ihnen das Gefühl von vermeintlicher Ehrlichkeit in der Offenheit des Austrags. Also nein, dieser Theaterdonner ist für die AfD rundum nützlich.