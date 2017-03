Im Foyer kurz vor 19.00 Uhr: Die ersten Gäste haben die Einlasskontrolle hinter sich gebracht. Jetzt geben sie ihre Jacken an der Garderobe ab und kaufen sich ihr erstes Glas Rotwein. Sie blicken mit gemischten Gefühlen auf den bevorstehenden Abend.

Zum ersten Mal wird ein AfD-Landtagsabgeordneter mit bekannten Theatermachern über das Thema "Wieviel kulturelle Vielfacht braucht das Land" diskutieren. Gäste sagen im Foyer, sie befürchten Ausschreitungen, doch dazu kommt es nicht, im Gegenteil.

Das Puppentheater erlebt eine kontroverse, aber friedliche Diskussion. Der Moderator des Abends, Rüdiger Koch, einst Bürgermeister in Magdeburg, richtet sich gleich zu Beginn an den AfD-Landtagsabgeordneten Hans-Thomas Tillschneider und zitiert dessen Sicht auf die Zukunft der Theater: "In Zukunft wird die AfD ganz genau auf die Programmatik der Bühnen schauen, Intendanten, die ein zu buntes Agitprop-Repertoire mit Regenbogen-Willkommens-Trallala auf die Bühne bringen, denen muss man die öffentlichen Subventionen komplett streichen."

Hans-Thomas Tillschneider Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Will die AfD die Freiheit der Kunst also abschaffen? Hans-Thomas Tillschneider sagte dazu bei der Podiumsdiskussion: "Mir ging es keineswegs darum, in den Kanon einzugreifen und gewünschte und unerwünschte Werke zu sortieren, sondern darum, dass man sich wieder zurückbesinnt auf den deutschen Kanon, auf den Theaterkanon, der alles umfasst von Kleist bis Brecht."

Hans-Thomas Tillschneider glaubt, dass in den Theatern nur noch "linksliberale Vielfaltsideologien" Platz hätten. Als Beispiel nennt er das deutsch-syrische Tanztheaterprojekt "Das Fremde so nah", das in Dessau aufgeführt wurde.

Kunst ist frei, Punkt!