Das Schulgesetz könnte umgeschrieben werden. Im Land gibt es einige Schulen, an denen relativ viele Schüler mit Migrationshintergrund und unterschiedlich starken oder schwachen Deutsch-Kenntnissen lernen. Auf dieses Problem hat Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper hingewiesen und von der Landesregierung eine fairere Verteilung der Migrantenkinder gefordert .

Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach den Plänen von Sachsen-Anhalts Bildungsminister könnte die Zuweisung von Kindern an die Schulen künftig verändert werden: "Wir könnten über eine Regelung nachdenken für Kinder, die nicht deutscher Herkunft sind und nicht deutsch sprechen, ob wir hier abweichend von der Schulentwicklungsbereichen andere Zuweisungen in die Schulen machen."



Tullner sagte dem MDR, Sachsen habe eine gute Regelung entwickelt. Dort gebe es im Schulgesetz befristete Ausnahmeregelungen, um Kinder, die der deutschen Sprache nicht mächtig seien, unterzubringen. Er wolle den Koaltionsfraktionen vorschlagen, diese Regelung in Sachsen-Anhalt zu zu übernehmen.