Bildungsminister Marco Tullner (CDU) hat eingeräumt, dass es in Sachsen-Anhalt auch im neuen Jahr Unterrichtsausfälle geben wird. Tullner sagte MDR SACHSEN-ANHALT, so etwas habe es immer gegeben. Bei ihm sei zu DDR-Zeiten etwa ein halbes Jahr der Musikunterricht ausgefallen.

Vor allem an den Sprachförderschulen sei derzeit die Personaldecke nicht so üppig, dass für jeden Krankheitsfall eine Vertretung gefunden werde.

In dieser Woche wurden rund 50 Schüler der halleschen Reil-Schule nach Hause geschickt, weil sich eine Sprachlehrerin krank meldete. Dazu sagte Tullner, er bedauere das, doch so etwas komme vor. Die Schule in Halle sei aber nur eine von mehreren hundert im Land. Die Einrichtung habe gut reagiert. Er denke auch, dass die Kollegin ab Montag wieder im Dienst sei.

"Keine Privilegierung von Zuwandererkindern gegenüber einheimischen Kindern"

Der Minister verteidigte erneut die Personalplanung an den Sprachförderschulen. Dort gebe es inzwischen 50 unbefristete Lehrerstellen. 80 befristete seien zum Jahresende ausgelaufen. Tullner zufolge gehen die Zuwandererzahlen zurück. Das werde sich auch in den Schulen abbilden. Der Bedarf an Sprachförderung werde deshalb auf anderthalb Jahre befristet. Tullner betonte, dass es auch an normalen Schulen Probleme mit Unterrichtsausfall gebe, dort falle auch beständig Mathe oder Deutsch aus. Er könne deshalb keine Bevölkerungsgruppe privilegieren, in dem er mehr Sprachlehrer vorhalte, als nötig seien. Tullner sagte: "Ich werde keine Privilegierung von Zuwandererkindern gegenüber einheimischen Kindern organisieren. Das hält unsere Gesellschaft nicht aus."

Die Lehrergewerkschaft GEW hatte bereits Ende des vergangenen Jahres angekündigt, dass es ab Januar noch mehr Unterrichtsausfall an den Schulen in Sachsen-Anhalt geben wird. Grund sind die auslaufenden Verträge von 180 Sprachförderlehrern. GEW-Sprecher Alexander Pistorius sagte MDR SACHSEN-ANHALT, derzeit würden diese Lehrer auch im regulären Unterricht aushelfen. Fehlen sie, werde sich das auch auf die Unterrichtsversorgung aller Schüler und nicht nur der Flüchtlingskinder auswirken. Das sei nicht hinzunehmen, so Pistorius.

GEW-Landeschefin Eva Gerth sagte, dass pro Schultag etwa 800 Unterrichtsstunden ausfallen würden oder vertreten werden müssten. "Die Auswirkungen für alle Schüler sind fatal, es drohen noch mehr Klassenzusammenlegungen, bloße Aufsicht und Unterrichtsausfall in erheblichen Größenordnungen."