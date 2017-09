U18-Wahl in Sachsen-Anhalt Wie Kinder und Jugendliche wählen

Hauptinhalt

Wen würden sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben am Freitag symbolisch ihre Stimme bei der sogenannten U18-Wahl abgegeben. In Sachsen-Anhalt waren mehr als 50 Wahllokale geöffnet. Auch wenn die Schüler und Auszubildenden am 24. September nicht wahlberechtigt sind, gilt die Abstimmung als Test, wie die Parteien bei der Jugend ankommen.